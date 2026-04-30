НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) обновил перечень категорий повышенного кешбэка на май–июнь 2026 года. Банк сохранил наиболее популярные позиции и добавил востребованные сезонные предложения. Размер вознаграждения достигает 25% от суммы покупки, а на расходы, не входящие в избранные категории, продолжает действовать кешбэк до 1,25%.

На выбор пользователям программы лояльности "Кешбэк" предлагается 10 категорий с возможностью подключения до четырех одновременно. Повышенный возврат предусмотрен по основным статьям расходов клиентов: в супермаркетах и онлайн-сервисах (5%), аптеках (3%), а также при оплате жилищно-коммунальных услуг (10%) и общественного и пригородного транспорта (7%).

В преддверии сезона отпусков особенно привлекательными становятся категории, связанные с поездками и путешествиями. Так, клиенты НОВИКОМа с подключенной программой лояльности смогут вернуть 7% от затрат на проживание в отелях и от покупки авиабилетов в кассах аэропортов и специализированных магазинах. Оплата топлива на автозаправках принесет кешбэк в размере 5%, а сервисы и обслуживание автомобиля, автоуслуги — 3%.

По новым условиям программы лояльности кешбэк в категории "Рестораны" увеличен в два раза и составляет 10%.

Ценителям прекрасного будут доступны 25% кешбэка в категории "Искусство". Он распространяется на покупки в галереях, антикварных и художественных магазинах, а также на услуги арт-дилеров.

В зависимости от тарифного плана и типа карты максимальная сумма кешбэка в месяц, выплачиваемая за покупки по всем картам, составляет от 1 000 до 20 000 рублей. По зарплатным и кредитным картам — 7 000 рублей, по дебетовым картам "Стандарт" и "Всегда в плюсе" — 1 000 рублей, для карт Мир Supreme — 20 000 рублей. Подключиться к программе можно, воспользовавшись мобильным приложением, личным кабинетом интернет-банка либо обратившись в офис НОВИКОМа или колл-центр.

