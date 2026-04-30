Дмитрий Маркосьянц: "Сначала нужно научиться измерять эффективность процессов и только потом переходить к эффективности ИИ"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Об этом в рамках панельной дискуссии "Генеративный искусственный интеллект в банках: персонализация, удержание и обслуживание на базе моделей" на форуме AI Future Forum (Москва, Крокус Экспо) рассказал директор по внедрению искусственного интеллекта и эффективности процессов ОТП Банка Дмитрий Маркосьянц. Эксперт призвал коллег по рынку отказаться от "лоскутного расползания" AI-инициатив и сосредоточиться на измеримости бизнес-процессов как фундаменте для любых внедрений.

"Если ты не измеряешь объект, на котором рассчитываешь получить эффект, ты никогда не определишь, произошел эффект или нет. Вопрос не в искусственном интеллекте на самом деле. Если ты умеешь измерять свои процессы с точки зрения стоимости, качества, времени - ты можешь ответить на вопрос об эффектах. Метрики - это важнейшая вещь, которая не позволяет "лоскутному одеялу ИИ расползаться", когда каждый сделал инновацию без оглядки на то, зачем это нужно", - заявил Дмитрий Маркосьянц.

Ключевым условием масштабирования ИИ в организации, по словам спикера, служит сочетание единой платформы и единых правил игры с децентрализацией разработки. Д.Маркосьянц предостерег от двух крайностей: "партизанщины", когда каждое подразделение "что-то крутит на своей непонятной инфраструктуре", и "колодца" - жесткой централизации, где вся организация выстраивается в очередь за AI-решениями. "Централизованное управление - локальная реализация. Мы отдаем инструменты в подразделения. Нельзя превращать AI-платформу в колодец", - пояснил он, развивая тезис, который ранее детализировал на конференции IT Ось 2026: трехслойная архитектура (менеджер канала, агенты-эксперты в доменах, агенты-специалисты от юнитов) и принцип, что "каждый юнит может сделать своего агента для внутренней продуктивности, не завися от других".

Среди зон, где узкопрофильные ИИ-агенты уже дают измеримый эффект, Дмитрий Маркосьянц выделил подготовку сотрудников контакт-центра (доступ к системам знаний, напоминание регламентов, формулировка ответов), интерпретацию банковских документов и неструктурированных текстов, а также анализ цифрового следа - чатов, голосовых обращений, логов, где LLM эффективно структурируют большие объемы данных. При этом он подчеркнул: попытка создать "одного очень умного агента для HR" - тупиковая ветка. Нужно делать много узкопрофильных агентов и сразу строить мультиагентную инфраструктуру, чтобы агенты могли общаться друг с другом. Это обеспечивает масштабируемость на всю организацию.

Совокупный экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта в ОТП Банке по итогам 2025 года превысил 1 миллиард 30 миллионов рублей. В банке подчеркивают, что не используют универсальные формулы расчета возврата инвестиций, оценивая результаты комплексно - через сочетание количественных и качественных метрик, включая рост производительности, сокращение операционных рисков, снижение cost to serve и улучшение клиентского опыта (NPS). При этом самые большие эффекты лежат в ростовом домене, где LLM конвертирует знание о клиенте в продажи и удержание.

"Дело не в том, где агенты себя хорошо показывают. Дело в том, насколько они встроены в организацию. Чтобы агентная экосистема заработала, каждая часть организации должна иметь возможность сделать своего агента для внутренней продуктивности, не завися при этом в производственном процессе от другого", - резюмировал Дмитрий Маркосьянц.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

