Стал человечнее: Умный дом Сбер выходит на новый уровень общения

Умный дом Сбер получил весеннее обновление, которое меняет привычные сценарии взаимодействия пользователя с техникой. Появились новые функции, гибкое управление и обновленный интерфейс. Разработкой занимается партнёр Сбера — компания SberDevices.

Создание сценариев на естественном языке

Сценарии для умного дома теперь можно создавать прямо через диалог с интеллектуальной колонкой Sber. Достаточно сказать колонке: "Салют, создай сценарий", и ИИ-помощник ГигаЧат запустит диалог, уточнит, когда и как должно сработать устройство, и сохранит готовый индивидуальный домашний сценарий. Никаких сложных настроек: ГигаЧат понимает голосовые команды пользователя и поможет создать даже сложный сценарий по всем этапам от идеи до результата. Процесс взаимодействия становится максимально понятным и комфортным.

Адаптация дома под присутствие пользователя

Добавили новые режимы "Я дома"/ "Я не дома", которые позволяют пользователю настраивать сценарии работы устройств в зависимости от нахождения дома. Например, при отъезде в отпуск достаточно активировать режим "Я не дома" — и увлажнитель воздуха больше не будет поддерживать заданную влажность, а сценарий поддержания определённой температуры отключится, чтобы не прогревать воздух впустую. Эти режимы помогают не расходовать электроэнергию и экономить ресурсы.

Гибкая настройка дежурного освещения

Появилась возможность разделить источники света на основные (люстры, бра) и дополнительные (ночники в детской, подсветка телевизора, торшер в гостиной). Теперь активационная фраза "Салют, выключи свет" затронет только основное освещение, а дежурные источники продолжат работать. Пользователь может гибко настроить каждую световую команду в доме: например, отдельно задать логику для детской или ночника в коридоре, не смешивая их с основным светом. Пользователь получает полный контроль над каждой точкой света — голосом или одной кнопкой в мобильном приложении.

Обновленный интерфейс умных устройств

Теперь пользователь может определять типы устройств прямо в мобильном приложении. В интерфейсе появились соответствующие иконки, например вентилятор, лампа или обогреватель. Благодаря этому Умный дом Сбер лучше понимает команды, а голосовой запрос интеллектуальной колонке Sber "Салют, включи вентилятор" сработает в точности в связке с конкретным устройством. Управление стало логичным и предсказуемым. Интерфейс становится более человечным, вместо абстрактных розеток добавились понятные образы умной техники.