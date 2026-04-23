100 лучших предпринимателей Поволжья отметили наградами Сбера

В Самаре подвели итоги регионального этапа ежегодной премии Сбера "Любимый малый бизнес". Лучших предпринимателей из 7 субъектов Поволжья определяли в десяти номинациях: "Индустрия красоты", "Гостиничный бизнес и туризм", "Ресторанный бизнес", "Ритейл: продукты питания", "Ритейл: товары для дома", "Индустрия моды и текстиля", "Сервис и ремонт", "Сельское хозяйство и животноводство", "E-COM торговля на маркетплейсах", "Спорт, образование и развитие".

На торжественной церемонии топ-менеджеры Сбера и представители бизнес-сообщества вручили премии предпринимателям из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Предприниматели — это главная движущая сила развития наших регионов, и премия "Любимый малый бизнес" стала для них точкой притяжения живого делового сообщества. Сегодня Сбер в Поволжье помогает уже более 257 тыс. активных бизнесов, и только за 2025 год к нам пришли свыше 52 тыс. новых предпринимателей. Мы стремимся поддерживать бизнес-сообщество не только традиционными банковскими сервисами, но и современными отраслевыми решениями, инструментами цифровизации, которые делают управление проще, а рост — быстрее. Вручая награды лучшим, мы благодарим их за доверие и вклад в экономику. Вместе мы строим будущее, где идеи превращаются в успешные проекты, а малый бизнес становится ещё более уверенным и сильным. Поздравляю всех лауреатов и желаю новых побед!".

Валерия Володина, владелец мастерских красоты "Рук не хватает":

"Участие в премии "Любимый малый бизнес" дало мне новые знакомства и яркие эмоции. Для предпринимательского сообщества такие мероприятия очень важны: это по-настоящему классно и гордо — стать победителем премии такого уровня. Подобные события мотивируют двигаться только вперёд, способствуют развитию и расширению бизнеса, а также помогают преодолевать и решать задачи, которые всегда встречаются на пути предпринимателя".

По итогам голосования из 100 лауреатов жюри выбрало девять сильнейших участников, которые представят Поволжье в финале общероссийской премии "Любимый малый бизнес" в Москве. Победители определились в номинациях: "Спорт, образование и развитие" (ООО Радуга), "Сельское хозяйство и животноводство" (Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ерёменко Андрей Викторович), "Ритейл: продукты питания" (Индивидуальный предприниматель Кулагин Евгений Васильевич), "Гостиничный бизнес и туризм" (ООО "Санаторий Бузулукский Бор"), "Индустрия моды и текстиля" (Rock-Lab), "Ритейл: товары для дома" (ООО "ДЛЯ СЧАСТЬЯ"), "Сервис и ремонт" (MazdaProfi), "Ресторанный бизнес" ("БЫК И МОРЕ" — ресторан даров природы), "Индустрия красоты" (ART Nail).

Победители федерального этапа в Москве получат по 1 млн рублей на развитие своего дела, а десять обладателей Гран-при смогут отправиться на премиальный отдых на курорте "Мрия".