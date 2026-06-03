ОТП Банк улучшил программу "Приведи друга"

Теперь для получения вознаграждения достаточно совершить одну покупку на сумму от 500 рублей. Новые условия акции действуют до 16 июня 2026 года, после чего условия вернутся к прежним — для активации бонусов снова потребуется совершить операции по карте на сумму от 15 000 рублей.

На текущий момент приглашенному другу достаточно один раз оплатить покупку от 500 рублей, после чего оба участника гарантированно получают выплаты: действующий клиент, отправивший приглашение, заработает 2000 рублей, а новый клиент — приветственный бонус 500 рублей.

Для оформления вознаграждения действующему клиенту необходимо зайти в мобильное приложение, скопировать уникальную реферальную ссылку и отправить ее другу. Приглашенному участнику нужно перейти по этой ссылке, оставить заявку на банковскую карту и после ее получения совершить покупки на установленную сумму. При этом действующему клиенту также важно совершить хотя бы одну покупку по своей карте до момента выполнения условий другом. Денежные бонусы будут начислены обоим участникам в период с 25-го числа до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором были полностью выполнены все условия акции.