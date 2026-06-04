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Цифровой консьерж вместо туроператора: банки выходят на рынок персональных тревел-ассистентов

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский рынок туристических услуг переживает смену модели потребления: путешественники все чаще отказываются от классических турпакетов в пользу самостоятельного бронирования. По данным агрегаторов, в 2025 году доля прямых онлайн-продаж авиабилетов, отелей и туров в России превысила 65%, а объем рынка онлайн-тревел достиг 1,2 трлн рублей. В эту нишу стремительно входят банки, которые превращают финансовые приложения в полноценных цифровых консультантов по образу жизни. Яркий пример — заявленный ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме—2026 запуск генеративного ИИ-агента для путешествий.

Что анонсировал ВТБ

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова рассказала, что банк готовит к выводу на рынок личного тревел-ассистента на базе генеративного ИИ. Агент будет анализировать транзакционную историю клиента, его бонусные программы и сезонность отпусков, чтобы проактивно предлагать персонализированные варианты перелетов, проживания и туров. Система учитывает не только явные запросы в чате, но и устойчивый интерес к определенным направлениям - и в нужный момент сама инициирует диалог. К примеру, заметив приближение периода ежегодной поездки, цифровой помощник подберет билеты по низким ценам, тур с кешбэком или спецпредложения от партнеров банка. Опция будет доступна и для клиентов Почта банка.

Новый сервис станет частью более широкой стратегии ВТБ по созданию ИИ-советников для повседневных задач, охватывающей инвестиции, покупки и другие жизненные сценарии. Сегодня в банке уже действуют два направления ИИ-агентов: для сотрудников - ускоряющих обработку обращений, и клиентские - помогающие формировать инвестиционный портфель под риск-профиль. Тревел-ассистент станет следующим шагом в концепции "финансы как инструмент, жизнь - истинная ценность".

Почему банки идут в тревел

Рынок самостоятельных путешествий в России растет двузначными темпами. По данным АТОР, в 2025 году 73% внутренних туристов бронировали жилье самостоятельно через онлайн-платформы, для зарубежных поездок этот показатель приблизился к 60%. При этом опросы НАФИ фиксируют высокий, но пока неудовлетворенный спрос на автоматизированных ИИ-помощников: 41% респондентов хотели бы получать персонализированные рекомендации по путешествиям, однако лишь 12% пользовались подобными сервисами. Основные барьеры - недоверие к качеству подбора и сложность интеграции с финансовыми инструментами.

Именно здесь у банков появляется уникальное преимущество. Транзакционные данные позволяют видеть реальные потребительские паттерны, а не только заявленные предпочтения, считают эксперты. Кредитная организация знает, сколько клиент обычно тратит на отель, в каком месяце покупает билеты, пользуется ли бизнес-залами и такси в поездках. Генеративный ИИ может превратить этот массив данных в ненавязчивое, выгодное предложение, привязанное к банковским продуктам - картам с милями, кешбэком, рассрочкой.

Мнения экспертов: доверие и конкуренция

Эксперты сходятся во мнении, что появление банковских ИИ-агентов изменит конкурентный ландшафт, но не уничтожит классический турбизнес. Сложные маршруты, корпоративные поездки, нишевые туры еще долго будут требовать человеческой экспертизы. Однако стандартные пакетные предложения и простые перелеты с отелем могут массово уйти под управление ИИ-ассистентов.

Главный вызов для банков - безупречность алгоритмов. Ошибка в подборе рейса или потеря стыковки способны повлиять на доверие к тревел-сервису. Поэтому ВТБ и другие игроки делают ставку на "деликатные" подсказки, оставляя за человеком окончательное решение. В перспективе такие помощники могут стать не просто витриной партнерских предложений, а полноценными маркетплейсами, где конкурируют цены авиакомпаний, отельеров и туроператоров, а банк выступает гарантом надежности.

Тенденция: проактивные финансы в повседневности

Кейс ВТБ иллюстрирует более широкий тренд - превращение банковского приложения в проактивного цифрового дворецкого. ИИ-агенты перестают быть пассивными ответчиками на вопросы, они начинают предугадывать потребности: напоминают о необходимости продлить страховку, предлагают ресторан в городе командировки, бронируют трансфер. Путешествия становятся первой высокомаржинальной категорией, где такая модель может быть быстро масштабирована. Для клиента это означает более низкие цены за счет автоматизации подбора, для банка - рост комиссионных доходов и лояльности.

Таким образом, цифровой тревел-ассистент на базе генеративного ИИ - не просто очередная технологическая новинка, а маркер смены парадигмы банковского обслуживания. Банк из расчетного центра превращается в доверенного советника по ключевым жизненным событиям, и отпуск - лишь первая остановка на этом маршруте.

Гид потребителя

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