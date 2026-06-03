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ВТБ: рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет более чем на треть

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем выдачи розничных кредитов в России по итогам 2026 года увеличится на 37% и достигнет 13,3 трлн руб. (без учета POS-кредитования). Прошлогоднее снижение будет полностью отыграно во всех ключевых сегментах: продажи кредитов наличными вырастут на 76%, ипотеки — на 16%, автокредитов — на 14%. Такой прогноз озвучил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин в рамках ПМЭФ-2026.

Первое полугодие задает восстановительный темп: выдачи кредитов физическим лицам могут составить 5,4 трлн руб., что на 50% превышает результат аналогичного периода 2025 года. Основной прирост обеспечит потребительское кредитование — ожидается, что его объем превысит 2,4 трлн руб. (+68% год к году). Выдачи ипотеки могут вырасти почти на 40%, до 2,1 трлн руб., автокредитов — на 38%, до 870 млрд руб.

Розничный кредитный портфель российских банков к концу первого полугодия может увеличиться более чем на 600 млрд руб. и достичь 41,3 трлн руб. По итогам всего 2026 года показатель приблизится к 44 трлн руб., прибавив 8%. Положительная динамика прогнозируется по всем продуктам: портфель ипотеки вырастет на 9%, кредитов наличными — на 10%, автокредитов — на 7%.

"Первое полугодие формирует равномерный рост розничного кредитования во всех сегментах, во втором динамика может ускориться при сохранении текущего курса ЦБ на снижение ключевой ставки. Мы ожидаем, что по итогам года продажи кредитов наличными превысят 6 трлн рублей, ипотеки — более 5 трлн, авто — около 2 трлн. Это позволит розничному рынку закрыть год с приростом портфеля выше прошлогоднего результата", — прокомментировал Алексей Охорзин.

По его словам, портфель кредитов физлицам увеличится на 8% — это пока меньше ожидаемого прироста портфеля розничных сбережений (плюс 10%), однако разрыв продолжает сокращаться. "Годом ранее разница между динамикой кредитного и депозитного портфелей была гораздо заметнее — 3% против 15%. Несмотря на то что ставки по кредитам еще не достигли комфортного для населения уровня, мы наблюдаем устойчивое восстановление рынка. Если этот тренд закрепится, в 2027 году на фоне ожидаемого снижения ставок динамика обоих портфелей может выйти на паритет", — добавил он.

Прогноз ВТБ основан на данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

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