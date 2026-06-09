"Здравсити" значительно расширяет сеть в Самарской области: новые аптеки в Самаре и посёлке Мехзавод

В Самарской области значительное расширение сети аптек. В Самаре в различных районах открылись десятки новых филиалов Здравсити, обеспечивающих удобный доступ к лекарствам и товарам для здоровья.

Одна из крупнейших российских аптечных сетей предлагает широкий ассортимент препаратов, БАДов, витаминов, косметики и медицинских товаров. Сеть гарантирует качество и оригинальность продукции, а также наличие редких позиций.

Новые аптеки в Самаре расположены по адресам:

Самарская область, Самара, 5-я просека, 121

Самарская область, Самара, Аэродромная улица, 37

Самарская область, Самара, Аэродромная улица, 96

Самарская область, Самара, Вольская улица, 61

Самарская область, Самара, Вольская улица, 81

Самарская область, Самара, Демократическая улица, 33

Самарская область, Самара, Казачья улица, 34

Самарская область, Самара, Клиническая улица, 23

Самарская область, Самара, Красноармейская улица, 62

Самарская область, Самара, Нагорная улица, 141

Самарская область, Самара, Ново-Вокзальная улица, 104

Самарская область, Самара, Ново-Вокзальная улица, 124

Самарская область, Самара, Ново-Вокзальная улица, 247

Самарская область, Самара, Ново-Садовая улица, 25

Самарская область, Самара, Ново-Садовая улица, 38

Самарская область, Самара, Партизанская улица, 171В

Самарская область, Самара, Пензенская улица, 57

Самарская область, Самара, Полевая улица, 68А

Самарская область, Самара, посёлок Мехзавод, 5

Самарская область, Самара, проспект Карла Маркса, 167А

Самарская область, Самара, проспект Кирова, 170

Самарская область, Самара, проспект Кирова, 42

Самарская область, Самара, проспект Кирова, 50

Самарская область, Самара, проспект Металлургов, 21

Самарская область, Самара, проспект Металлургов, 61

Самарская область, Самара, проспект Металлургов, 81

Самарская область, Самара, Пугачёвский тракт, 25

Самарская область, Самара, Революционная улица, 125

Самарская область, Самара, Солнечная улица, 36

Самарская область, Самара, Ставропольская улица, 80

Самарская область, Самара, улица 22-го Партсъезда, 154

Самарская область, Самара, улица 22-го Партсъезда, 18

Самарская область, Самара, улица Авроры, 121

Самарская область, Самара, улица Авроры, 199

Самарская область, Самара, улица Волгина, 120

Самарская область, Самара, улица Георгия Димитрова, 3

Самарская область, Самара, улица Георгия Димитрова, 79

Самарская область, Самара, улица Георгия Димитрова, 93

Самарская область, Самара, улица Губанова, 30

Самарская область, Самара, улица Дыбенко, 22

Самарская область, Самара, улица Куйбышева, 58

Самарская область, Самара, улица Парижской Коммуны, 21

Самарская область, Самара, улица Победы, 90

Самарская область, Самара, улица Победы, 91

Самарская область, Самара, улица Свободы, 181

Самарская область, Самара, улица Сергея Лазо, 50

Самарская область, Самара, улица Советской Армии, 216

Самарская область, Самара, улица Стара-Загора, 78

Самарская область, Самара, Юбилейная улица, 15А

Круглосуточный онлайн-заказ с доставкой на дом или самовывозом из ближайшей аптеки экономит время жителей. Консультанты помогают с выбором и оформлением заказов, делая покупки максимально комфортными.

Активное развитие Здравсити в Самарской области делает качественные фармацевтические услуги доступнее для тысяч жителей региона.