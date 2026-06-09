16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Здравсити" значительно расширяет сеть в Самарской области: новые аптеки в Самаре и посёлке Мехзавод Коллектив Отрадненской больницы пополнила молодая врач-педиатр — участница программы "Земский доктор" "Тольяттиазот" организовал летнюю оздоровительную кампанию для детей сотрудников В селе Славянка Алексеевского района в 2026 году появится современный фельдшерско-акушерский пункт Самарская бригада врачей помогает жителям Снежного

Здравоохранение Общество

"Здравсити" значительно расширяет сеть в Самарской области: новые аптеки в Самаре и посёлке Мехзавод

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области значительное расширение сети аптек. В Самаре в различных районах открылись десятки новых филиалов Здравсити, обеспечивающих удобный доступ к лекарствам и товарам для здоровья.

Одна из крупнейших российских аптечных сетей предлагает широкий ассортимент препаратов, БАДов, витаминов, косметики и медицинских товаров. Сеть гарантирует качество и оригинальность продукции, а также наличие редких позиций.

Новые аптеки в Самаре расположены по адресам:

  • Самарская область, Самара, 5-я просека, 121
  • Самарская область, Самара, Аэродромная улица, 37
  • Самарская область, Самара, Аэродромная улица, 96
  • Самарская область, Самара, Вольская улица, 61
  • Самарская область, Самара, Вольская улица, 81
  • Самарская область, Самара, Демократическая улица, 33
  • Самарская область, Самара, Казачья улица, 34
  • Самарская область, Самара, Клиническая улица, 23
  • Самарская область, Самара, Красноармейская улица, 62
  • Самарская область, Самара, Нагорная улица, 141
  • Самарская область, Самара, Ново-Вокзальная улица, 104
  • Самарская область, Самара, Ново-Вокзальная улица, 124
  • Самарская область, Самара, Ново-Вокзальная улица, 247
  • Самарская область, Самара, Ново-Садовая улица, 25
  • Самарская область, Самара, Ново-Садовая улица, 38
  • Самарская область, Самара, Партизанская улица, 171В
  • Самарская область, Самара, Пензенская улица, 57
  • Самарская область, Самара, Полевая улица, 68А
  • Самарская область, Самара, посёлок Мехзавод, 5
  • Самарская область, Самара, проспект Карла Маркса, 167А
  • Самарская область, Самара, проспект Кирова, 170
  • Самарская область, Самара, проспект Кирова, 42
  • Самарская область, Самара, проспект Кирова, 50
  • Самарская область, Самара, проспект Металлургов, 21
  • Самарская область, Самара, проспект Металлургов, 61
  • Самарская область, Самара, проспект Металлургов, 81
  • Самарская область, Самара, Пугачёвский тракт, 25
  • Самарская область, Самара, Революционная улица, 125
  • Самарская область, Самара, Солнечная улица, 36
  • Самарская область, Самара, Ставропольская улица, 80
  • Самарская область, Самара, улица 22-го Партсъезда, 154
  • Самарская область, Самара, улица 22-го Партсъезда, 18
  • Самарская область, Самара, улица Авроры, 121
  • Самарская область, Самара, улица Авроры, 199
  • Самарская область, Самара, улица Волгина, 120
  • Самарская область, Самара, улица Георгия Димитрова, 3
  • Самарская область, Самара, улица Георгия Димитрова, 79
  • Самарская область, Самара, улица Георгия Димитрова, 93
  • Самарская область, Самара, улица Губанова, 30
  • Самарская область, Самара, улица Дыбенко, 22
  • Самарская область, Самара, улица Куйбышева, 58
  • Самарская область, Самара, улица Парижской Коммуны, 21
  • Самарская область, Самара, улица Победы, 90
  • Самарская область, Самара, улица Победы, 91
  • Самарская область, Самара, улица Свободы, 181
  • Самарская область, Самара, улица Сергея Лазо, 50
  • Самарская область, Самара, улица Советской Армии, 216
  • Самарская область, Самара, улица Стара-Загора, 78
  • Самарская область, Самара, Юбилейная улица, 15А

Круглосуточный онлайн-заказ с доставкой на дом или самовывозом из ближайшей аптеки экономит время жителей. Консультанты помогают с выбором и оформлением заказов, делая покупки максимально комфортными.

Активное развитие Здравсити в Самарской области делает качественные фармацевтические услуги доступнее для тысяч жителей региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5