Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников

Между министерством здравоохранения Самарской области, ООО "Нова" и Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики подписано Соглашение о совместной деятельности по реализации задач Регионального движения "За медицину здорового долголетия".

На днях состоялось первое мероприятие в рамках Соглашения — "Нова + Я Формула здоровья".

"Медицина здорового долголетия" — важная федеральная общественная инициатива, которая направлена на формирование системы профилактической медицины и новой культуры здоровьесбережения. Отрадно, что предприятия поддерживают движение и включаются в процессы поддержки здоровья своих сотрудников и организации профилактической работы на рабочих местах. Все профилактические мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Как отметила генеральный директор ООО "Нова" Анна Кайденко, свою главную задачу стороны видят в том, чтобы предложить инновационную, эффективную и масштабируемую модель укрепления здоровья сотрудников.

Для сотрудников организации работали три площадки. Специалисты Центра здоровья проводили скрининг основных показателей здоровья с определением факторов риска и предрисков развития социально значимых заболеваний и выдачей Карты здоровья с индивидуальными рекомендациями. На второй площадке Интерактивный Музей здоровья Самарского РО Российского Красного Креста участникам предложили многочисленные образовательно-развлекательные квизы по тематике ЗОЖ и предоставили возможность ознакомиться с интерактивными моделями сердца, легких, мозга с обсуждением возможных патологических процессов и способов их предотвращения. На третьей площадке открылся Большой интерактивный лекторий, где главный врач Центра общественного здоровья Александр Муравец провел три интерактивных семинара: "Основы правильного питания", "Движение как основа здоровья" и "Пирамида рисков и Основы самоконтроля".

На мероприятии предприятие безвозмездно передало Самарскому областному центру общественного здоровья высокотехнологическую диагностическую стойку для использования на массовых акциях. Уникальное устройство, работающее с использованием ИИ, позволяет проводить быструю бесконтактную оценку основных показателей здоровья.