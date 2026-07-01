Самарские инновации в здоровое долголетие: медработники и организации объединяются для сохранения здоровья сотрудников

Между министерством здравоохранения Самарской области, ООО "Нова" и Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики подписано Соглашение о совместной деятельности по реализации задач Регионального движения "За медицину здорового долголетия".
На днях состоялось первое мероприятие в рамках Соглашения — "Нова + Я Формула здоровья".
"Медицина здорового долголетия" — важная федеральная общественная инициатива, которая направлена на формирование системы профилактической медицины и новой культуры здоровьесбережения. Отрадно, что предприятия поддерживают движение и включаются в процессы поддержки здоровья своих сотрудников и организации профилактической работы на рабочих местах. Все профилактические мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
Как отметила генеральный директор ООО "Нова" Анна Кайденко, свою главную задачу стороны видят в том, чтобы предложить инновационную, эффективную и масштабируемую модель укрепления здоровья сотрудников.
Для сотрудников организации работали три площадки. Специалисты Центра здоровья проводили скрининг основных показателей здоровья с определением факторов риска и предрисков развития социально значимых заболеваний и выдачей Карты здоровья с индивидуальными рекомендациями. На второй площадке Интерактивный Музей здоровья Самарского РО Российского Красного Креста участникам предложили многочисленные образовательно-развлекательные квизы по тематике ЗОЖ и предоставили возможность ознакомиться с интерактивными моделями сердца, легких, мозга с обсуждением возможных патологических процессов и способов их предотвращения. На третьей площадке открылся Большой интерактивный лекторий, где главный врач Центра общественного здоровья Александр Муравец провел три интерактивных семинара: "Основы правильного питания", "Движение как основа здоровья" и "Пирамида рисков и Основы самоконтроля".
На мероприятии предприятие безвозмездно передало Самарскому областному центру общественного здоровья высокотехнологическую диагностическую стойку для использования на массовых акциях. Уникальное устройство, работающее с использованием ИИ, позволяет проводить быструю бесконтактную оценку основных показателей здоровья.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас