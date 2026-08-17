Предполагаемый лидер "Законовской" группировки пытается оспорить конфискацию

Владимир Изумрудов, его сын и ряд "работников" осуждены за незаконное производство сигарет. По версии силовиков, ущерб составлял более 99 млн рублей.

Самарский областной суд рассматривает материал в порядке исполнения приговора Владимиру Изумрудову, а также осужденным с ним людям по фамилиям Свинина, Инжеватов, Аветисян в порядке статьи 104.1 УК РФ (Конфискация имущества).

Один из участников процесса подтвердил журналисту Волга Ньюс, что оспаривается конфискация доходов, предположительно полученных преступным путем. При этом сами осужденные их не признают. Следующее заседание назначили на 18 сентября в связи с отпуском некоторых участников процесса.

Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где велось расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло производителям табака ущерб более чем на 99 млн рублей. Изумрудов вины не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества. По предварительной версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Участники первой курировали финансовую деятельность организации. Члены второй подгруппы занимались производством сигарет. А третьей (куда входил и сын Изумрудова) — сбытом "продукции" на территории России.



Ранее Изумрудова-старшего считали возможным лидером группировки "Законовские". ОПГ "Законовские" появилось в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что группировка начала свою деятельность со сбора "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Впоследствии группировка имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки. Название она получила по фамилии лидера ОПГ Александра Законова.

В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. Считается, что "Законовские" были связаны с "Солнцевской" ОПГ из Москвы — такая информация озвучивалась в судах.

Изумрудову-старшему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ст. 174.1), и изготовлении поддельных акцизных марок (ст. 327.1). Суд Кировского района Самары приговорил подсудимых к срокам от четырех до более чем 12 лет лишения свободы. 12 лет и один месяц колонии строгого режима получил Владимир Изумрудов.

Его сына (имеющего гражданство в Германии) приговорили к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима. Еще одна активная участница группы, Свирина, получила семь с половиной лет лишения свободы. Позже облсуд отменил решение в части осуждения Владимира Изумрудова и Свириной по п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). В итоге Изумрудову смягчили наказание до 12 лет и 15 дней лишения свободы, Свириной — до семи лет и пяти месяцев лишения свободы.