Жителя Жигулевска оштрафовали за поддельные права

Судебные приставы Самарской области взыскали с жителя Жигулевска уголовный штраф за использование поддельного водительского удостоверения, передает пресс-служба УФССП по региону.
Мужчина нашел в интернете человека, который предложил ему поддельное водительское удостоверение. Получив документ, он решил проверить покупку и отправился на автомобиле в соседний населенный пункт. По дороге его остановили сотрудники Госавтоинспекции и при проверке установили, что водительское удостоверение является подделкой.
Суд назначил мужчине наказание в виде уголовного штрафа в размере 60 тысяч рублей.
"Сотрудниками органов принудительного исполнения в рамках исполнительного производства в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны. Также он был предупрежден, что в случае не исполнения наказания, оно может быть заменено на иное, более строгое. Принятые судебным приставом-исполнителем меры привели к полной выплате жителем Жигулевска уголовного штрафа", - отмечается в сообщении.
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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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