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Суды Происшествия

Жителя Жигулевска оштрафовали за поддельные права

ЖИГУЛЕВСК. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Самарской области взыскали с жителя Жигулевска уголовный штраф за использование поддельного водительского удостоверения, передает пресс-служба УФССП по региону.

Мужчина нашел в интернете человека, который предложил ему поддельное водительское удостоверение. Получив документ, он решил проверить покупку и отправился на автомобиле в соседний населенный пункт. По дороге его остановили сотрудники Госавтоинспекции и при проверке установили, что водительское удостоверение является подделкой.

Суд назначил мужчине наказание в виде уголовного штрафа в размере 60 тысяч рублей.

"Сотрудниками органов принудительного исполнения в рамках исполнительного производства в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны. Также он был предупрежден, что в случае не исполнения наказания, оно может быть заменено на иное, более строгое. Принятые судебным приставом-исполнителем меры привели к полной выплате жителем Жигулевска уголовного штрафа", - отмечается в сообщении.

 

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