В Сызрани вынесли приговор подельникам из Саратовской области, торговавшим мефедроном

В Сызрани вступил в силу приговор суда двум жителям Саратовской области, задержанным полицейскими при попытке сбыта запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В январе правоохранители задержали ранее неоднократно судимых 32-летнего мужчину и 30-летнюю женщину — жителей Саратовской области, которые делали тайники с мефедроном и фотографировали их местоположение на телефон.

На них возбудили многоэпизодное уголовное дело по статье ч.3 ст. 30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленники признали вину и сообщили, что приобрели наркотики в интернете для дальнейшего сбыта, но не успели продать.

Сызранский городской суд приговорил женщину к 7 годам колонии общего режима, а ее подельника — к 6 годам строгого режима. Приговор вступил в законную силу.