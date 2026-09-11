В Сызрани вынесли приговор подельникам из Саратовской области, торговавшим мефедроном

В Сызрани вступил в силу приговор суда двум жителям Саратовской области, задержанным полицейскими при попытке сбыта запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В январе правоохранители задержали ранее неоднократно судимых 32-летнего мужчину и 30-летнюю женщину — жителей Саратовской области, которые делали тайники с мефедроном и фотографировали их местоположение на телефон.
На них возбудили многоэпизодное уголовное дело по статье ч.3 ст. 30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленники признали вину и сообщили, что приобрели наркотики в интернете для дальнейшего сбыта, но не успели продать.
Сызранский городской суд приговорил женщину к 7 годам колонии общего режима, а ее подельника — к 6 годам строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...