Юный похититель украл 12 флаконов лосьона из магазина в Чапаевке, но избежал приговора

В Чапаевске мировой судья судебного участка № 120 рассмотрел дело в отношении подростка, которому инкриминировалась кража, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Инцидент произошел 25 октября 2025 г. в магазине "Чижик" на ул. Ленина. Как установлено в ходе разбирательства, подросток вместе с несовершеннолетним приятелем находился в торговом зале. В какой‑то момент друг отвлекся, а поблизости не оказалось ни сотрудников магазина, ни других посетителей. Фигурант воспользовался моментом и незаметно взял со стеллажа 12 флаконов лосьона после бритья и спрятал их в карманах. После этого парень покинул магазин, причинив АО "Продторг" ущерб на сумму 6 720,72 рубля.

В суде юноша полностью признал вину, выразил раскаяние и извинился перед представителем компании. Законный представитель подростка возместил ущерб в полном объеме и принес публичные извинения. В связи с этим представитель потерпевшего ходатайствовал о прекращении дела в связи с примирением сторон.

С учетом того, что несовершеннолетний ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризуется положительно по месту жительства и учебы, а вред возмещен, суд принял решение прекратить уголовное дело. Основанием послужили ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ.