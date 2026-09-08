16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Юный похититель украл 12 флаконов лосьона из магазина в Чапаевке, но избежал приговора Внучка убитого экс-мэра Тархова пыталась сгенерировать голос деда Жительница Жигулевска отсудила у экс-супруга 15 тысяч за оскорбления Суд начал рассматривать дело финдиректора "АРК" Голудиной о взятке в ФСБ Суд Новокуйбышевска приговорил местного жителя к штрафу за хранение наркотиков

Суды Происшествия

Юный похититель украл 12 флаконов лосьона из магазина в Чапаевке, но избежал приговора

ЧАПАЕВСК. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 119
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Чапаевске мировой судья судебного участка № 120 рассмотрел дело в отношении подростка, которому инкриминировалась кража, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Инцидент произошел 25 октября 2025 г. в магазине "Чижик" на ул. Ленина. Как установлено в ходе разбирательства, подросток вместе с несовершеннолетним приятелем находился в торговом зале. В какой‑то момент друг отвлекся, а поблизости не оказалось ни сотрудников магазина, ни других посетителей. Фигурант воспользовался моментом и незаметно взял со стеллажа 12 флаконов лосьона после бритья и спрятал их в карманах. После этого парень покинул магазин, причинив АО "Продторг" ущерб на сумму 6 720,72 рубля.

В суде юноша полностью признал вину, выразил раскаяние и извинился перед представителем компании. Законный представитель подростка возместил ущерб в полном объеме и принес публичные извинения. В связи с этим представитель потерпевшего ходатайствовал о прекращении дела в связи с примирением сторон.

С учетом того, что несовершеннолетний ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризуется положительно по месту жительства и учебы, а вред возмещен, суд принял решение прекратить уголовное дело. Основанием послужили ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4