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Молодежная политика Общество

Стартовал прием заявок на юбилейный сезон конкурса "Студент года 2026" в Самарской области

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 сентября, в регионе стартовал прием заявок на конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года — 2026" — региональный этап Российской национальной премии "Студент года". Для студентов вузов и ссузов Самарской области — это повод заявить о себе.

Фото: Пресс-служба Конкурса "Студент года"

"Образование — опора устойчивого развития региона, а сильная система образования вырастает из сильных, инициативных студентов, и в вузах, и в колледжах. Поэтому нам важно вовремя замечать активных ребят, тех, кто проявляет себя в науке, творчестве, спорте и общественной работе. Конкурс "Студент года" как раз о таких людях. Он показывает студентов, которые уже сегодня берут на себя ответственность и доводят идеи до результата. Мы выстраиваем для них целую систему возможностей, от студенческих проектов до стажировок и кадрового резерва региона, и поддержим каждого, кто готов трудиться и вести за собой других", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

С 2012 г. конкурс неизменно поддерживает студенческие начинания. В 2026 г. проект отметит 15-летие. Концепция конкурса в 2026 г. — "Дело за тобой". Она обращена к студентам, которые действуют, развиваются в выбранном направлении и могут подтвердить свои достижения конкретными результатами. Кто-то развивает общественные и добровольческие инициативы, занимается творчеством или спортом, кто-то строит профессиональный путь, занимается интеллектуальной деятельностью или развивает студенческое медиа.

Участниками конкурса могут стать студенты, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, включая филиалы на территории Самарской области. На момент проведения очного этапа возраст участников не должен превышать 25 лет для студентов СПО и 27 лет для студентов вузов.

В 2026 г. конкурс проводится в 15 основных номинациях, участники могут подать заявку не более чем в трех номинациях. Для студентов образовательных организаций высшего образования предусмотрены номинации "Студенческий лидер вуза", "Студенческая творческая личность вуза", "Спортсмен года вуза" и "Интеллект года".

Студенты профессиональных образовательных организаций могут принять участие в номинациях "Студенческий лидер ссуза", "Студенческая творческая личность ссуза", "Спортсмен года ссуза", "Староста года" и "Молодой профессионал года".

Еще шесть номинаций доступны и студентам вузов, и студентам ссузов, а также студенческим объединениям: "Доброволец года", "Патриот года", "Общественник года", "Добровольческое объединение года", "Патриотическое объединение года" и "Студенческое медиа года".

Помимо победителей в каждой номинации, экспертное жюри выберет обладателя Гран-при премии "Студент года 2026". Гран-при получит участник, достижения которого выйдут за рамки одной конкретной номинации. В фокусе внимания будут: личный вклад в общественную жизнь образовательной организации или региона, достижения в профессиональном мастерстве, научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, активное участие в работе органов студенческого самоуправления и т. д.

"Уже 15 лет Конкурс остается востребованным, потому что отвечает на ключевой запрос современной молодежи — действовать, брать ответственность за свои решения и доводить идеи до результата. Для студентов Самарской области это настоящий социальный и кадровый лифт, который помогает проявить свой вклад и сделать его заметным. Участники не ждут идеальных условий — они сами создают возможности для развития своих объединений, образовательных организаций и региона. Результаты это подтверждают: победители прошлого года вошли в кадровый резерв Самарской области, а награды Российской национальной премии в номинациях "Общественник года" и "Доброволец года" показали значимость вклада студенчества в развитие региона", — поделилась Анна Реброва, координатор проекта "Студент года".

 Подать заявку можно до 23:59 27 сентября на сайте studentgoda63.ru.

После завершения приема заявок, с 28 сентября по 4 октября, состоится техническая оценка конкурсной документации. С 5 по 11 октября пройдет очный этап и определение номинантов регионального конкурса. Церемония награждения состоится после 19 ноября. Победители регионального этапа Конкурса могут быть рекомендованы для участия в Российской национальной премии "Студент года — 2026".
Новости Конкурса — в официальном сообществе Вконтакте: https://vk.ru/studentgoda63.

Организаторами Конкурса выступают министерство молодежной политики Самарской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики".

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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