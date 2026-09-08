В Самаре состоится региональный этап "Туриады" ПФО

12 и 13 сентября в Самаре на территории лыжной базы "Чайка" будет проходить областной туристский фестиваль "Туриада" — региональный соревновательный этап общественного проекта Приволжского федерального округа "Туриада".

В программе соревнования по спортивному туризму на пешеходных, горных, велосипедных дистанциях, спортивное ориентирование, конкурс "Вязание туристских узлов". Судейская коллегия будет определять лучших спортсменов-туристов по видам программы в личном зачете и в командном первенстве.

В фестивале планируют принять участие около 200 человек в составе 15 делегаций из разных муниципалитетов Самарской области.

13 сентября в 15:30 состоится церемония награждения победителей и призеров фестиваля.

Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада" проводится под патронатом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Цели проекта — развитие массового спортивно-туристского движения среди молодежи Приволжского федерального округа и формирование у них ценностей здорового образа жизни, что также отвечает целям государственной программы "Спорт России".