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Молодежная политика Общество

В Самаре состоится региональный этап "Туриады" ПФО

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 и 13 сентября в Самаре на территории лыжной базы "Чайка" будет проходить областной туристский фестиваль "Туриада" — региональный соревновательный этап общественного проекта Приволжского федерального округа "Туриада".

Фото: минспорт Самарской области

В программе соревнования по спортивному туризму на пешеходных, горных, велосипедных дистанциях, спортивное ориентирование, конкурс "Вязание туристских узлов". Судейская коллегия будет определять лучших спортсменов-туристов по видам программы в личном зачете и в командном первенстве.

В фестивале планируют принять участие около 200 человек в составе 15 делегаций из разных муниципалитетов Самарской области.

13 сентября в 15:30 состоится церемония награждения победителей и призеров фестиваля.

Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада" проводится под патронатом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Цели проекта — развитие массового спортивно-туристского движения среди молодежи Приволжского федерального округа и формирование у них ценностей здорового образа жизни, что также отвечает целям государственной программы "Спорт России".

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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