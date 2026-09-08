Жительница Жигулевска отсудила у экс-супруга 15 тысяч за оскорбления

В Жигулевске суд рассмотрел иск местной жительницы к бывшему супругу о компенсации морального вреда.
Женщина указала, что ответчик в личных переписках в мессенджерах систематически высказал в её адрес слова, содержащие оскорбления, унижающие её честь и достоинство. За это он уже был привлечен к административной ответственности и подвергнут административному наказанию.
Истица указала, что после оскорбления испытывала переживания, унижение и стыд, а также у нее ухудшилось самочувствие.
Жигулевский городской суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. руб., а также судебные расходы.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.