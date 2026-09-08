Жительница Жигулевска отсудила у экс-супруга 15 тысяч за оскорбления

В Жигулевске суд рассмотрел иск местной жительницы к бывшему супругу о компенсации морального вреда.

Женщина указала, что ответчик в личных переписках в мессенджерах систематически высказал в её адрес слова, содержащие оскорбления, унижающие её честь и достоинство. За это он уже был привлечен к административной ответственности и подвергнут административному наказанию.

Истица указала, что после оскорбления испытывала переживания, унижение и стыд, а также у нее ухудшилось самочувствие.

Жигулевский городской суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. руб., а также судебные расходы.