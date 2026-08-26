Ученику в Самарской области выплатили 150 тыс. руб. за травму, полученную в школе

В Большечерниговском районе ученику за травму в спортивном зале школы выплатили 150 тыс. руб. морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, ребенок упал в спортзале во время дополнительного занятия по физкультуре и получил травмы. При проверке выяснилось, что причиной ЧП было ненадлежащее состояние напольного покрытия в зале.
Прокуратура района выступила в защиту интересов ребенка. Требования прокурора суд удовлетворил, взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.
Вышестоящий суд, проверив законность принятого решения, с доводами прокуратуры согласился. Решения суда первой и апелляционной инстанций оставлено без изменений.
Кроме того, напольное покрытие спортивного зала приведено в нормативное состояние.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.