Ученику в Самарской области выплатили 150 тыс. руб. за травму, полученную в школе

В Большечерниговском районе ученику за травму в спортивном зале школы выплатили 150 тыс. руб. морального вреда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, ребенок упал в спортзале во время дополнительного занятия по физкультуре и получил травмы. При проверке выяснилось, что причиной ЧП было ненадлежащее состояние напольного покрытия в зале.

Прокуратура района выступила в защиту интересов ребенка. Требования прокурора суд удовлетворил, взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Вышестоящий суд, проверив законность принятого решения, с доводами прокуратуры согласился. Решения суда первой и апелляционной инстанций оставлено без изменений.

Кроме того, напольное покрытие спортивного зала приведено в нормативное состояние.