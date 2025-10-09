В Самарской области ребенок получил травму из-за плохого состояния спортзала в школе

В Большечерниговском районе Самарской области с муниципальной организации взыскали компенсацию морального вреда ученику, пострадавшему в школе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ребенок упал в спортзале во время дополнительного занятия по физкультуре и получил травмы. При проверке выяснилось, что причиной ЧП было ненадлежащее состояние напольного покрытия в зале.

В связи с этим прокурор района подал в суд иск о взыскании с муниципальной организации, которая отвечала за имуществом школы, компенсации морального вреда. В итоге суд постановил — выплатить пострадавшему 70 тыс. рублей.