Водитель Daewoo сбил троих пешеходов в Тольятти

В понедельник, 15 декабря, в Тольятти трое пешеходов пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области