Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в "ЗИМ Галерее"

В субботу, 21 марта, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет мастер-класс "Сила цвета" (12+). Участники под руководством художниц тольяттинской арт-группы "Сады" изготовят композиции из цветного скотча и прозрачной пленки. Вход свободный. Запись не требуется.

Накануне весеннего равноденствия художницы помогут гостям "ЗИМ Галереи" окунуться в мир цвета и света. Участники мастер-класса создадут свои композиции, используя не краски и фломастеры, а цветные скотчи и прозрачную пленку. Готовые работы соберут в единый "скотч-витраж". Экспонируемый на окне, этот объект сможет наполнить пространство галереи цветными лучами и превратит ее на время в "Райский сад".

Мастер-класс приурочен к выставке "По ту сторону райского сада" (16+), которая работает в главном зале галереи и состоит из произведений художниц арт-группы "Сады".