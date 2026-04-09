Музей Рязанова запускает проект "Берегись кино"

Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект "Берегись кино" (12+). Куратор от музея — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Вячеслав Вербовой. Куратор кинопоказов — генеральный директор онлайн издания Cinеmaplex, член самарской кинокомиссии, программный директор кинофестиваля "Каракуз фильм" Наталья Фазлыева.
Название проекта отсылает к культовому фильму Рязанова "Берегись автомобиля" (1966, 12+) и к Самаре — городу, в котором установлена скульптура главного героя кинокартины Юрия Деточкина.
"Название родилось не сразу, хотелось чего-то нового и запоминающегося, — объясняет Вячеслав Вербовой. — "Берегись кино" цепляет глаз, возникают вопросы: а зачем беречься кино, с чем тут нужно быть осторожнее? Успокою — бояться нечего! Будем показывать и обсуждать отечественное кино: как оригинальное новое, так и классическое старое. Но всегда интересное. А название здесь в первую очередь для привлечения внимания".
ПросветПроект "Берегись кино" — это серия разножанровых встреч. Он включает лекции и творческие встречи, читки и театрализованные представления, записи подкастов и кинопоказы.
"Музей несколько лет вел два параллельных проекта: цикл творческих встреч "Эхо кинофестивалей", в рамках которого в наш город приезжали программные директора, продюсеры и организаторы важнейших фестивалей кино страны, и лекторий "Феномены кино", организованный совместно с Киноартелью 1895, — говорит заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. — В этом году мы решили объединить существующие циклы и укрупнить формат, сделать его более междисциплинарным".
В рамках нового проекта продолжится сотрудничество с Натальей Фазлыевой. По ее инициативе реализовывался цикл "Эхо кинофестивалей". Для "Берегись кино" она вновь выступит куратором и будет формировать эксклюзивную программу показов фильмов, которых раньше не было в прокате.
"Благодаря сотрудничеству с Натальей Фазлыевой мы сможем показывать то, что раньше не доходило до широкого зрителя, — продолжает Анастасия Чекмасова. — Кроме того, у наших посетителей будет уникальная возможность не только увидеть фестивальное кино, часто редкое и недоступное, но и пообщаться с участниками кинофестивалей, актерами и режиссерами".
Перед каждым кинопоказом ПросветПроекта "Берегись кино" будет выступать эксперт с лекцией, отвечающей тематике демонстрируемого фильма, а после показа зрители смогут принять участие в совместном обсуждении материала вместе с приглашенным гостем и сотрудниками музея.
Меняется и площадка проведения кинопоказов — они будут проходить в кинотеатре "Художественный". Музей Эльдара Рязанова и Центр российской кинематографии "Художественный" имени Татьяны Ивановой связывают долгие годы профессионального сотрудничества — были организованы совместные мероприятия, включающие кинопоказы, лекции, творческие встречи и мастер-классы.
В субботу, 18 апреля, в 16.00 состоится первое мероприятие (12+) просветительского проекта "Берегись кино" — показ музыкального фильма российского режиссера Анджея Петраса "Огниво против Волшебной Скважины" (2025, 6+).
Эта картина снята по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена и наполнена настоящей магией. В ней сочетаются яркие персонажи и волшебные артефакты, театр марионеток и гигантские собаки-роботы, песни и танцы. А еще неповторимые виды Карелии и Выборга. Фильм создавался на протяжении 6 лет, а все песни для него Анджей Петрас написал самостоятельно. И даже актеров подбирали специально с вокальными данными (все песни они исполняют сами). В картине снимались Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский, Полина Войченко и другие.
Фильм представит Артем Гаспаров — филолог, кинокритик, руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры Московского педагогического государственного университета, эксперт кинофестиваля "Каракуз фильм". Перед кинопоказом он прочитает лекцию "Как смотреть авторское кино в мире сказочных блокбастеров. Новаторство и уникальность фильма "Огниво против Волшебной скважины" (12+), а после — обсудит с посетителями кинокартину.
Партнерская площадка и место проведения мероприятия — кинотеатр "Художественный" (ул. Куйбышева, 105). Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
