Музей Рязанова запускает проект "Берегись кино" Галерея "Заварка" приглашает на две экскурсии и детское занятие по садоводству В "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Мой ребенок может так же" В музее Рязанова детей научат создавать бумажную ракету В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке о поселке Толевый

Музей Рязанова запускает проект "Берегись кино"

Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект "Берегись кино" (12+). Куратор от музея — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Вячеслав Вербовой. Куратор кинопоказов — генеральный директор онлайн издания Cinеmaplex, член самарской кинокомиссии, программный директор кинофестиваля "Каракуз фильм" Наталья Фазлыева.

Название проекта отсылает к культовому фильму Рязанова "Берегись автомобиля" (1966, 12+) и к Самаре — городу, в котором установлена скульптура главного героя кинокартины Юрия Деточкина.

"Название родилось не сразу, хотелось чего-то нового и запоминающегося, — объясняет Вячеслав Вербовой. — "Берегись кино" цепляет глаз, возникают вопросы: а зачем беречься кино, с чем тут нужно быть осторожнее? Успокою — бояться нечего! Будем показывать и обсуждать отечественное кино: как оригинальное новое, так и классическое старое. Но всегда интересное. А название здесь в первую очередь для привлечения внимания".

ПросветПроект "Берегись кино" — это серия разножанровых встреч. Он включает лекции и творческие встречи, читки и театрализованные представления, записи подкастов и кинопоказы.

"Музей несколько лет вел два параллельных проекта: цикл творческих встреч "Эхо кинофестивалей", в рамках которого в наш город приезжали программные директора, продюсеры и организаторы важнейших фестивалей кино страны, и лекторий "Феномены кино", организованный совместно с Киноартелью 1895, — говорит заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. — В этом году мы решили объединить существующие циклы и укрупнить формат, сделать его более междисциплинарным".

В рамках нового проекта продолжится сотрудничество с Натальей Фазлыевой. По ее инициативе реализовывался цикл "Эхо кинофестивалей". Для "Берегись кино" она вновь выступит куратором и будет формировать эксклюзивную программу показов фильмов, которых раньше не было в прокате.

"Благодаря сотрудничеству с Натальей Фазлыевой мы сможем показывать то, что раньше не доходило до широкого зрителя, — продолжает Анастасия Чекмасова. — Кроме того, у наших посетителей будет уникальная возможность не только увидеть фестивальное кино, часто редкое и недоступное, но и пообщаться с участниками кинофестивалей, актерами и режиссерами".

Перед каждым кинопоказом ПросветПроекта "Берегись кино" будет выступать эксперт с лекцией, отвечающей тематике демонстрируемого фильма, а после показа зрители смогут принять участие в совместном обсуждении материала вместе с приглашенным гостем и сотрудниками музея.

Меняется и площадка проведения кинопоказов — они будут проходить в кинотеатре "Художественный". Музей Эльдара Рязанова и Центр российской кинематографии "Художественный" имени Татьяны Ивановой связывают долгие годы профессионального сотрудничества — были организованы совместные мероприятия, включающие кинопоказы, лекции, творческие встречи и мастер-классы.

В субботу, 18 апреля, в 16.00 состоится первое мероприятие (12+) просветительского проекта "Берегись кино" — показ музыкального фильма российского режиссера Анджея Петраса "Огниво против Волшебной Скважины" (2025, 6+).

Эта картина снята по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена и наполнена настоящей магией. В ней сочетаются яркие персонажи и волшебные артефакты, театр марионеток и гигантские собаки-роботы, песни и танцы. А еще неповторимые виды Карелии и Выборга. Фильм создавался на протяжении 6 лет, а все песни для него Анджей Петрас написал самостоятельно. И даже актеров подбирали специально с вокальными данными (все песни они исполняют сами). В картине снимались Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский, Полина Войченко и другие.

Фильм представит Артем Гаспаров — филолог, кинокритик, руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры Московского педагогического государственного университета, эксперт кинофестиваля "Каракуз фильм". Перед кинопоказом он прочитает лекцию "Как смотреть авторское кино в мире сказочных блокбастеров. Новаторство и уникальность фильма "Огниво против Волшебной скважины" (12+), а после — обсудит с посетителями кинокартину.

Партнерская площадка и место проведения мероприятия — кинотеатр "Художественный" (ул. Куйбышева, 105). Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

