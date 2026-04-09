Общество

В Самарской области состоялся 1-й межмуниципальный слет "Практики здоровья" для старшего поколения

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 7 апреля, во всемирный день здоровья, в Отрадном состоялся 1-й Межмуниципальный слет "Практики здоровья" для старшего поколения Самарской области.

Слет объединил 60 лидеров и активистов отрядов "серебряного" добровольчества из Кинельского, Кинель-Черкасского, Богатовского районов, а также городов Кинель, Отрадный и Самара.
Цель Слета — обучение и обмен опытом в сфере развития активного долголетия и популяризации здорового образа жизни в зрелом возрасте. 

Программа слета включала:

  • оздоровительные практики (общая практика физической активности, практический интенсив по нейробике);
  • образовательно-просветительские блоки (психологические тренинговые занятия, практики от профильных специалистов);
  • интерактивные сессии по обмену опытом между участниками.

На церемонии открытия участников приветствовали Директор ГКУ СО "КЦСОН Восточного округа" Алексей Эккерт и Заместитель руководителя управления по социальной политике Администрации г. о. Отрадный Оксана Рассказанова.

"Для нас было полезным обсудить актуальные практики здоровья, проанализировать, где мы уже молодцы и реализуем полезные активности для своего долголетия, а также мы отметили для себя новые направления, которые берем в дело и будем практиковать по возвращении в наши города и села со своим окружением", — отмечает Елена Кривенкова, координатор отряда "серебряных" добровольцев "Радуга".
Увеличение продолжительности активной и здоровой жизни граждан старшего поколения, создание системы комплексной поддержки — часть проекта "Старшее поколение" Народной программы партии "Единая Россия".

Серия межмуниципальных слетов организуется в рамках регионального проекта "Сфера счастливого долголетия" Добро.Центром "Молоды душой" Самарской области при поддержке министерства молодежной политики и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

