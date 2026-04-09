В Самарской области состоялся 1-й межмуниципальный слет "Практики здоровья" для старшего поколения

Во вторник, 7 апреля, во всемирный день здоровья, в Отрадном состоялся 1-й Межмуниципальный слет "Практики здоровья" для старшего поколения Самарской области.
Слет объединил 60 лидеров и активистов отрядов "серебряного" добровольчества из Кинельского, Кинель-Черкасского, Богатовского районов, а также городов Кинель, Отрадный и Самара.
Цель Слета — обучение и обмен опытом в сфере развития активного долголетия и популяризации здорового образа жизни в зрелом возрасте.
Программа слета включала:
- оздоровительные практики (общая практика физической активности, практический интенсив по нейробике);
- образовательно-просветительские блоки (психологические тренинговые занятия, практики от профильных специалистов);
- интерактивные сессии по обмену опытом между участниками.
На церемонии открытия участников приветствовали Директор ГКУ СО "КЦСОН Восточного округа" Алексей Эккерт и Заместитель руководителя управления по социальной политике Администрации г. о. Отрадный Оксана Рассказанова.
"Для нас было полезным обсудить актуальные практики здоровья, проанализировать, где мы уже молодцы и реализуем полезные активности для своего долголетия, а также мы отметили для себя новые направления, которые берем в дело и будем практиковать по возвращении в наши города и села со своим окружением", — отмечает Елена Кривенкова, координатор отряда "серебряных" добровольцев "Радуга".
Увеличение продолжительности активной и здоровой жизни граждан старшего поколения, создание системы комплексной поддержки — часть проекта "Старшее поколение" Народной программы партии "Единая Россия".
Серия межмуниципальных слетов организуется в рамках регионального проекта "Сфера счастливого долголетия" Добро.Центром "Молоды душой" Самарской области при поддержке министерства молодежной политики и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет