В Самарской области состоялся 1-й межмуниципальный слет "Практики здоровья" для старшего поколения

Во вторник, 7 апреля, во всемирный день здоровья, в Отрадном состоялся 1-й Межмуниципальный слет "Практики здоровья" для старшего поколения Самарской области.

Слет объединил 60 лидеров и активистов отрядов "серебряного" добровольчества из Кинельского, Кинель-Черкасского, Богатовского районов, а также городов Кинель, Отрадный и Самара.

Цель Слета — обучение и обмен опытом в сфере развития активного долголетия и популяризации здорового образа жизни в зрелом возрасте.

Программа слета включала:

оздоровительные практики (общая практика физической активности, практический интенсив по нейробике);

образовательно-просветительские блоки (психологические тренинговые занятия, практики от профильных специалистов);

интерактивные сессии по обмену опытом между участниками.

На церемонии открытия участников приветствовали Директор ГКУ СО "КЦСОН Восточного округа" Алексей Эккерт и Заместитель руководителя управления по социальной политике Администрации г. о. Отрадный Оксана Рассказанова.

"Для нас было полезным обсудить актуальные практики здоровья, проанализировать, где мы уже молодцы и реализуем полезные активности для своего долголетия, а также мы отметили для себя новые направления, которые берем в дело и будем практиковать по возвращении в наши города и села со своим окружением", — отмечает Елена Кривенкова, координатор отряда "серебряных" добровольцев "Радуга".

Увеличение продолжительности активной и здоровой жизни граждан старшего поколения, создание системы комплексной поддержки — часть проекта "Старшее поколение" Народной программы партии "Единая Россия".

Серия межмуниципальных слетов организуется в рамках регионального проекта "Сфера счастливого долголетия" Добро.Центром "Молоды душой" Самарской области при поддержке министерства молодежной политики и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.