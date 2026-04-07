Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре

В рамках генеральной уборки в Самаре на набережной реки Волги приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм. На следующей неделе здесь начнут отмывать скульптуры. Также специалисты подготовят порядка 145 тыс. кв. м газонов к цветочному оформлению. В этом году на участке от спуска под Струковским садом в направлении Речного вокзала начнут высаживать Аллею семей.
Семьи смогут посадить на Аллее крупномерную ель и внести свою лепту в озеленение общественного пространства. На каждое дерево будет вручаться соответствующий сертификат.
"Наши специалисты еще в марте приступили к стрижке кустарников и помывке брусчатки — ежедневно задействовано до семи поливомоечных машин. В ближайшее время завершим генеральную уборку и перейдем к текущему содержанию территории. В мае из оранжерей привезут 20 пальм, а первыми у нас зацветут высаженные еще прошлой осенью тюльпаны. Приглашаем семьи Самары заложить Аллею семей — высадку по заявкам планируем начать в конце мая — начале июня. Также в планах мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности в начале июля", — рассказал директор МАУ "Самарская набережная" города Самары Артемий Анисимов.
Отметим, что в рамках генеральной уборки Самары уже проведен аварийный ремонт городских дорог на площади около 7 тысяч квадратных метров, дорожные службы города проводят помывку и ремонт дорожных ограждений, павильонов остановок общественного транспорта, производится аварийная и формовочная обрезка деревьев и кустарников и т. д.
Напомним, в Самаре продолжается регистрация на общегородские субботники. В этом году они состоятся 18 и 25 апреля. Все желающие принять участие в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
