16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре

ЖКХ и благоустройство Общество

Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках генеральной уборки в Самаре на набережной реки Волги приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм. На следующей неделе здесь начнут отмывать скульптуры. Также специалисты подготовят порядка 145 тыс. кв. м газонов к цветочному оформлению. В этом году на участке от спуска под Струковским садом в направлении Речного вокзала начнут высаживать Аллею семей.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Семьи смогут посадить на Аллее крупномерную ель и внести свою лепту в озеленение общественного пространства. На каждое дерево будет вручаться соответствующий сертификат.

"Наши специалисты еще в марте приступили к стрижке кустарников и помывке брусчатки — ежедневно задействовано до семи поливомоечных машин. В ближайшее время завершим генеральную уборку и перейдем к текущему содержанию территории. В мае из оранжерей привезут 20 пальм, а первыми у нас зацветут высаженные еще прошлой осенью тюльпаны. Приглашаем семьи Самары заложить Аллею семей — высадку по заявкам планируем начать в конце мая — начале июня. Также в планах мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности в начале июля", — рассказал директор МАУ "Самарская набережная" города Самары Артемий Анисимов.

Отметим, что в рамках генеральной уборки Самары уже проведен аварийный ремонт городских дорог на площади около 7 тысяч квадратных метров, дорожные службы города проводят помывку и ремонт дорожных ограждений, павильонов остановок общественного транспорта, производится аварийная и формовочная обрезка деревьев и кустарников и т. д.

Напомним, в Самаре продолжается регистрация на общегородские субботники. В этом году они состоятся 18 и 25 апреля. Все желающие принять участие в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3