Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре

В рамках генеральной уборки в Самаре на набережной реки Волги приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм. На следующей неделе здесь начнут отмывать скульптуры. Также специалисты подготовят порядка 145 тыс. кв. м газонов к цветочному оформлению. В этом году на участке от спуска под Струковским садом в направлении Речного вокзала начнут высаживать Аллею семей.

Семьи смогут посадить на Аллее крупномерную ель и внести свою лепту в озеленение общественного пространства. На каждое дерево будет вручаться соответствующий сертификат.

"Наши специалисты еще в марте приступили к стрижке кустарников и помывке брусчатки — ежедневно задействовано до семи поливомоечных машин. В ближайшее время завершим генеральную уборку и перейдем к текущему содержанию территории. В мае из оранжерей привезут 20 пальм, а первыми у нас зацветут высаженные еще прошлой осенью тюльпаны. Приглашаем семьи Самары заложить Аллею семей — высадку по заявкам планируем начать в конце мая — начале июня. Также в планах мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности в начале июля", — рассказал директор МАУ "Самарская набережная" города Самары Артемий Анисимов.

Отметим, что в рамках генеральной уборки Самары уже проведен аварийный ремонт городских дорог на площади около 7 тысяч квадратных метров, дорожные службы города проводят помывку и ремонт дорожных ограждений, павильонов остановок общественного транспорта, производится аварийная и формовочная обрезка деревьев и кустарников и т. д.

Напомним, в Самаре продолжается регистрация на общегородские субботники. В этом году они состоятся 18 и 25 апреля. Все желающие принять участие в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке.