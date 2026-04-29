ЖКХ и благоустройство

Жители пос. Мехзавод и "Новой Самары" на сутки останутся без холодной воды

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 10:00 30 апреля до 10:00 1 мая будет отключено холодное водоснабжение в пос. Мехзавод и микрорайоне Новая Самара, сообщает мэрия города. Это необходимо для выполнения плановых работ в Красноглинском районе - переврезки реконструируемого участка водовода в рамках строительства дублера Московского шоссе. Жителям рекомендуется с вечера 29 апреля сделать запас воды для бытовых нужд. Также ресурсоснабжающая компания "РКС-Самара" будет подвозить холодную воду.

График подвоза и места расстановки бойлеров на 30 апреля:

пос. Мехзавод:

  • бойлер №1 - квартал 5, д. 5 (на площадке с торца) - с 10:00 до 15:00, далее переезд в квартал 15, д. 2 (на площадке с торца) - с 16:00 до 20:00;
  • бойлер № 2 - квартал 11-23 (на площадке за домом) - с 10:00 до 15:00, далее переезд в квартал 11-18 ("Эдем") - с 16:00 до 20:00;
  • бойлер № 3 - ст. Козелковская (улицы Черниговская/Курильская) - с 10:00 до 15:00, далее переезд на ул. Совхозную (у озера) - с 16:00 до 20:00.

Микрорайон Новая Самара:

  • бойлер №4 - квартал 1-39 (с уличной стороны, стоянка) - с 10:00 до 20:00;
  • бойлер №5 - ул. Баженова, 4 (с уличной стороны) - с 10:00 до 20:00.

С информацией о работе на сетях холодного водоснабжения можно подробнее ознакомиться на официальном сайте "РКС-Самара". По вопросам аварийных ситуаций на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения звонки от жителей города принимаются по телефонам: 8 (846) 311-05-05 и 8 (846) 334-75-12.

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

