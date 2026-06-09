До завершения голосования за объекты благоустройства осталось 4 дня

В пятницу, 12 июня завершается Всероссийское голосование за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Объекты, набравшие больше всего голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2027 году.
С момента старта голосования (21 апреля) свой выбор сделали уже более 430 тыс. жителей Самарской области. Принять участие может каждый гражданин старше 14 лет на портале "Госуслуг": zagorodsreda.gosuslugi.ru.
В этом году в программе участвуют 33 муниципальных образования. Помимо 11 городов, к голосованию впервые присоединились 22 опорных населенных пункта региона: Клявлино, Сергиевск, Большая Черниговка, Алексеевка, Богатое, Большая Глушица, Борское, Елховка, Исаклы, Камышла, Георгиевка, Кинель-Черкассы, Кошки, Красноармейское, Нефтегорск, Пестравка, Подбельск, Приволжье, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Шигоны.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям, которые еще не отдали свой голос, с призывом проявить гражданскую позицию и поддержать наиболее привлекательную, с их точки зрения, общественную территорию.
"От вашего голоса зависит, какие территории мы благоустроим в следующем году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Всего наши муниципалитеты подготовили 182 территории, которые нуждаются в благоустройстве", — подчеркнул он на своих страницах в социальных сетях.
Напомним, что 2026 г. по программе "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области планируется благоустроить 222 территории: 125 общественных и 97 дворовых. Работы на большинстве объектов уже активно ведутся.
Кроме того, в этом году в регионе реализуют 4 проекта — победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
— аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья (Сызрань);
— новая интерпретация сквера "Голубые ели" (Новокуйбышевск);
— территория у Дворца культуры имени А. М. Горького, 1-й этап (Чапаевск);
— "Аллея мечты" на ул. Ленина, 1-й этап (Октябрьск).
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????