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ЖКХ и благоустройство Общество

До завершения голосования за объекты благоустройства осталось 4 дня

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 июня завершается Всероссийское голосование за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Объекты, набравшие больше всего голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2027 году.

С момента старта голосования (21 апреля) свой выбор сделали уже более 430 тыс. жителей Самарской области. Принять участие может каждый гражданин старше 14 лет на портале "Госуслуг": zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В этом году в программе участвуют 33 муниципальных образования. Помимо 11 городов, к голосованию впервые присоединились 22 опорных населенных пункта региона: Клявлино, Сергиевск, Большая Черниговка, Алексеевка, Богатое, Большая Глушица, Борское, Елховка, Исаклы, Камышла, Георгиевка, Кинель-Черкассы, Кошки, Красноармейское, Нефтегорск, Пестравка, Подбельск, Приволжье, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Шигоны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям, которые еще не отдали свой голос, с призывом проявить гражданскую позицию и поддержать наиболее привлекательную, с их точки зрения, общественную территорию.

"От вашего голоса зависит, какие территории мы благоустроим в следующем году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Всего наши муниципалитеты подготовили 182 территории, которые нуждаются в благоустройстве", — подчеркнул он на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, что 2026 г. по программе "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области планируется благоустроить 222 территории: 125 общественных и 97 дворовых. Работы на большинстве объектов уже активно ведутся.

Кроме того, в этом году в регионе реализуют 4 проекта — победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

— аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья (Сызрань);
— новая интерпретация сквера "Голубые ели" (Новокуйбышевск);
— территория у Дворца культуры имени А. М. Горького, 1-й этап (Чапаевск);
— "Аллея мечты" на ул. Ленина, 1-й этап (Октябрьск).

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