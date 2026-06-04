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ЖКХ и благоустройство Общество

Комплексный договор "Газпром газораспределение Самара" позволяет ускорить подключение дома к газовым сетям

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комплексный договор — эффективное решение, чтобы выполнить все работы специалистами одной компании, без лишних организационных процедур и обеспечить подключение газа в короткие сроки.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Напомним, госпрограмма догазификации предусматривает безвозмездное строительство газопровода до границ домовладений в населённых пунктах, где уже проложены газораспределительные сети. Дальнейшее обустройство газовых коммуникаций внутри участка и дома, покупка и установка газоиспользующего оборудования осуществляются за счет собственника жилья. Воспользоваться комплексом услуг удобней в рамках единого договора с газораспределительной организацией, чьи сети проложены в населенном пункте.

Комплексный договор на догазификацию с "Газпром газораспределение Самара" гарантирует выполнение всех работ в строгом соответствии с законодательством в установленные сроки, по стоимости, регулируемой государством, позволяет ускорить процесс пуска газа и объединяет все этапы работ в одном документе:

— подготовку и согласование технической документации,

— проектирование сети газопотребления внутри границ участка,

— строительство газопровода до и внутри границ земельного участка,

— подбор и монтаж необходимого газового оборудования в домовладении,

— пусконаладочные работы и ввод системы в эксплуатацию.

Рассчитать предварительную стоимость газификации по комплексной услуге можно с помощью калькулятора на сайте connectgas.ru или обратившись в газораспределительную организацию.

Для 24 льготных категорий граждан "Газпром газораспределение Самара" уже более трех лет предоставляет отсрочку платежа на оказание услуг по догазификации при заключении комплексного договора. Данная возможность действует для получателей субсидии и позволяет оплатить работы внутри участка и домовладения уже после пуска газа. Для отсрочки оплаты заказчику льготной категории необходимо заявить о своих правах при подаче заявки на догазификацию при заключении договора, предъявив документ, подтверждающий статус.

Подать заявку на догазификацию и получить больше информации о программе можно онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru.

ООО "Газпром газораспределение Самара" входит в Группу "Газпром межрегионгаз". Компания осуществляет транспортировку газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием газового оборудования.

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