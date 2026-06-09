"РКС-Самара" пожаловались в ФАС на производителей туалетной бумаги

Компания "РКС-Самара" направила в Федеральную антимонопольную службу обращение о недопустимости размещения на упаковках влажной туалетной бумаги информации о том, что ее можно смывать в канализацию.
В компании, обслуживающей водопровод и канализацию Самары, поясняют свою позицию тем, что такой маркетинговый ход производителя приведет к проблемам для коммунальщиков.
"Изделия из нетканого материала - влажные салфетки и влажная туалетная бумага, рулонные тряпки, средства женской гигиены, подгузники - являются главной причиной сбоев в работе системы водоотведения. И если производитель или продавец размещает на упаковке товара недостоверную информацию, что этот материал растворяется, он нарушает закон и наносит серьезный вред системе водоотведения городов", - отмечают в "РКС-Самара".
Ежегодно специалисты ресурсоснабжающего предприятия устраняют более 5 тыс. засоров, вытаскивая из канализационных колодцев тонны использованных и смытых в унитаз салфеток.
Коммунальщики ссылаются на Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением правительства РФ, согласно которым, изделия из нетканых материалов запрещается сбрасывать в централизованную канализацию. Производителю или продавцу, разместившему такую информацию, грозит штраф на юридическое лицо от 100 тыс. до 500 тыс. руб., указывают в "РКС-Самара".
Ресурсоснабжающее предприятие просит УФАС провести проверку рекламодателя, привлечь его к ответственности и, главное, убрать информацию, вводящую в заблуждение потребителей и приводящую к увеличению канализационных засоров.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????