16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"РКС-Самара" пожаловались в ФАС на производителей туалетной бумаги До завершения голосования за объекты благоустройства осталось четыре дня "Т Плюс" проведёт очередной этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ ВАЗа "Т Плюс" скорректировала сроки проведения гидравлических испытаний в Куйбышевском районе В Самаре проведут реконструкцию улицы Ленинградской

ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" пожаловались в ФАС на производителей туалетной бумаги

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 215
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "РКС-Самара" направила в Федеральную антимонопольную службу обращение о недопустимости размещения на упаковках влажной туалетной бумаги информации о том, что ее можно смывать в канализацию.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

В компании, обслуживающей водопровод и канализацию Самары, поясняют свою позицию тем, что такой маркетинговый ход производителя приведет к проблемам для коммунальщиков.

"Изделия из нетканого материала - влажные салфетки и влажная туалетная бумага, рулонные тряпки, средства женской гигиены, подгузники - являются главной причиной сбоев в работе системы водоотведения. И если производитель или продавец размещает на упаковке товара недостоверную информацию, что этот материал растворяется, он нарушает закон и наносит серьезный вред системе водоотведения городов", - отмечают в "РКС-Самара".

Ежегодно специалисты ресурсоснабжающего предприятия устраняют более 5 тыс. засоров, вытаскивая из канализационных колодцев тонны использованных и смытых в унитаз салфеток.

Коммунальщики ссылаются на Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением правительства РФ, согласно которым, изделия из нетканых материалов запрещается сбрасывать в централизованную канализацию. Производителю или продавцу, разместившему такую информацию, грозит штраф на юридическое лицо от 100 тыс. до 500 тыс. руб., указывают в "РКС-Самара".

Ресурсоснабжающее предприятие просит УФАС провести проверку рекламодателя, привлечь его к ответственности и, главное, убрать информацию, вводящую в заблуждение потребителей и приводящую к увеличению канализационных засоров. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5