"РКС-Самара" пожаловались в ФАС на производителей туалетной бумаги

Компания "РКС-Самара" направила в Федеральную антимонопольную службу обращение о недопустимости размещения на упаковках влажной туалетной бумаги информации о том, что ее можно смывать в канализацию.

В компании, обслуживающей водопровод и канализацию Самары, поясняют свою позицию тем, что такой маркетинговый ход производителя приведет к проблемам для коммунальщиков.

"Изделия из нетканого материала - влажные салфетки и влажная туалетная бумага, рулонные тряпки, средства женской гигиены, подгузники - являются главной причиной сбоев в работе системы водоотведения. И если производитель или продавец размещает на упаковке товара недостоверную информацию, что этот материал растворяется, он нарушает закон и наносит серьезный вред системе водоотведения городов", - отмечают в "РКС-Самара".

Ежегодно специалисты ресурсоснабжающего предприятия устраняют более 5 тыс. засоров, вытаскивая из канализационных колодцев тонны использованных и смытых в унитаз салфеток.

Коммунальщики ссылаются на Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением правительства РФ, согласно которым, изделия из нетканых материалов запрещается сбрасывать в централизованную канализацию. Производителю или продавцу, разместившему такую информацию, грозит штраф на юридическое лицо от 100 тыс. до 500 тыс. руб., указывают в "РКС-Самара".

Ресурсоснабжающее предприятие просит УФАС провести проверку рекламодателя, привлечь его к ответственности и, главное, убрать информацию, вводящую в заблуждение потребителей и приводящую к увеличению канализационных засоров.