Управляющие компании Самары получили штрафы после проверки жилинспекции

Государственная жилищная инспекция провела проверку управляющих организаций и приняла меры в отношении УК, которые ненадлежащим образом исполняли обязанности по содержанию многоквартирных домов, информирует надзорное ведомство.
По результатам проверок на управляющие организации наложены штрафы на общую сумму 2,2 млн руб.; материалы на дисквалификацию одного из руководителей управляющей организации уже в суде; пять организаций получили предупреждения (в связи с тем, что нарушения зафиксированы впервые); два юрлица привлечены за грубые нарушения лицензионных требований при обслуживании МКД.
