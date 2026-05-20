Управляющие компании Самары получили штрафы после проверки жилинспекции

Государственная жилищная инспекция провела проверку управляющих организаций и приняла меры в отношении УК, которые ненадлежащим образом исполняли обязанности по содержанию многоквартирных домов, информирует надзорное ведомство.

По результатам проверок на управляющие организации наложены штрафы на общую сумму 2,2 млн руб.; материалы на дисквалификацию одного из руководителей управляющей организации уже в суде; пять организаций получили предупреждения (в связи с тем, что нарушения зафиксированы впервые); два юрлица привлечены за грубые нарушения лицензионных требований при обслуживании МКД.