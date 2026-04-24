Всевидящее око: ИИ начал следить за порядком в Самаре и Тольятти

В Самарской области запустили в работу систему автоматизированного мониторинга качества содержания территорий на базе искусственного интеллекта. Обычные с виду машины курсируют по улицам и фиксируют все нарушения. Данные автоматически передаются в систему, что позволяет ускорить выставление штрафов тем, кто не соблюдает порядок. Рассказываем детально об этом новшестве.

Осторожно, ИИ вышел на смену

Машины, оборудованные системой, начали работать в Самаре и Тольятти 20 апреля. На смены они выезжают по заранее спланированному маршруту.

"Мы получаем список адресов, подготавливается зона, рисуется на приборе. И в рамках этой зоны по GPS собирается аналитика. Фиксация происходит с помощью двух камер. Они захватывают всю территорию, включая парковки, бордюры и газоны" — объясняет технический специалист Евгений.

Фото: Александра Белова

У машин нет никаких опознавательных знаков, поэтому выследить или заранее подготовиться не получится. Камеры, фиксирующие нарушения, находятся в салоне и внешне похожи на обычные видеорегистраторы. Там же установлен экран, на котором отображается ход мониторинга. "Мозг" системы, то есть сам комплекс, расположен в багажнике. Благодаря ему, все данные сразу передаются в виртуальное облако.

Что фиксирует ИИ

Система выявляет различные нарушения. Это парковка машин на газоне и перед контейнерными площадками, ненадлежащее содержание территорий, прилегающих к зданиям и иным сооружениям, в том числе мусоркам. В зимний период — наличие сосулек на крыше домов.

Все выявленные нарушения рассматривают курирующие специалисты Госжилинспекции. Штрафы выставляют как физическим, так и юридическим лицам.

"Так как процесс полностью автоматизирован, регистрация происходит мгновенно. Привлечение к административной ответственности осуществляется с помощью электронно-цифровой подписи. Штраф сразу уходит виновному лицу, привлечение осуществляется в упрощённом порядке, без составления протокола о правонарушении", — рассказал объяснил врио руководителя Госжилинспекции Самарской области Георгий Степанян.

Отладка системы

В ГЖИ отмечают, что Самарская область вошла в тот небольшой перечень регионов, которые занимаются практикой использования искусственного интеллекта в сфере административного производства. Сейчас машины совершают тестовые выезды. Специалисты проверяют систему аналитики, настраивают камеры, редактируют корректность зоны отображения на карте.

Однако в перспективе эту практику могут распространить, так как технология позволяет ускорить процесс выявления нарушений и выставления штрафов, а это будет способствовать соблюдению порядка в городах и районах области.