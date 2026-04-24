Всевидящее око: ИИ начал следить за порядком в Самаре и Тольятти

ЖКХ и благоустройство Общество

Всевидящее око: ИИ начал следить за порядком в Самаре и Тольятти

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
В Самарской области запустили в работу систему автоматизированного мониторинга качества содержания территорий на базе искусственного интеллекта. Обычные с виду машины курсируют по улицам и фиксируют все нарушения. Данные автоматически передаются в систему, что позволяет ускорить выставление штрафов тем, кто не соблюдает порядок. Рассказываем детально об этом новшестве.

Фото: Александра Белова

Осторожно, ИИ вышел на смену

Машины, оборудованные системой, начали работать в Самаре и Тольятти 20 апреля. На смены они выезжают по заранее спланированному маршруту.

"Мы получаем список адресов, подготавливается зона, рисуется на приборе. И в рамках этой зоны по GPS собирается аналитика. Фиксация происходит с помощью двух камер. Они захватывают всю территорию, включая парковки, бордюры и газоны" — объясняет технический специалист Евгений.

У машин нет никаких опознавательных знаков, поэтому выследить или заранее подготовиться не получится. Камеры, фиксирующие нарушения, находятся в салоне и внешне похожи на обычные видеорегистраторы. Там же установлен экран, на котором отображается ход мониторинга. "Мозг" системы, то есть сам комплекс, расположен в багажнике. Благодаря ему, все данные сразу передаются в виртуальное облако.

Что фиксирует ИИ

Система выявляет различные нарушения. Это парковка машин на газоне и перед контейнерными площадками, ненадлежащее содержание территорий, прилегающих к зданиям и иным сооружениям, в том числе мусоркам. В зимний период — наличие сосулек на крыше домов.

Все выявленные нарушения рассматривают курирующие специалисты Госжилинспекции. Штрафы выставляют как физическим, так и юридическим лицам.

"Так как процесс полностью автоматизирован, регистрация происходит мгновенно. Привлечение к административной ответственности осуществляется с помощью электронно-цифровой подписи. Штраф сразу уходит виновному лицу, привлечение осуществляется в упрощённом порядке, без составления протокола о правонарушении", — рассказал объяснил врио руководителя Госжилинспекции Самарской области Георгий Степанян. 

Отладка системы

В ГЖИ отмечают, что Самарская область вошла в тот небольшой перечень регионов, которые занимаются практикой использования искусственного интеллекта в сфере административного производства. Сейчас машины  совершают тестовые выезды. Специалисты проверяют систему аналитики, настраивают камеры, редактируют корректность зоны отображения на карте.

Однако в перспективе эту практику могут распространить, так как технология позволяет ускорить процесс выявления нарушений и выставления штрафов, а это будет способствовать соблюдению порядка в городах и районах области.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

