В Самаре перенесли субботник, планировавшийся на 25 апреля

Субботник, который должен был пройти в Самаре 25 апреля, перенесен из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом в Мах сообщил мэр Иван Носков.

"О новой дате субботника сообщу дополнительно. Благодарю всех, кто зарегистрировался и собирался завтра выйти! Уверен, у нас еще будет возможность сообща поработать", - написал глава города.

Он добавил, что городские службы уже работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия порывов сильного ветра.