Ураган оставил без света жителей 7 населенных пунктов Самарской области

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Появилась информация о последствиях урагана в Самарской области. Данные глава регионального ГУ МЧС Сергей Аникин озвучил на оперативном совещании правительства в понедельник, 27 апреля.

Фото: Юлия Зиганшина © РИА Новости / Александр Рацимор
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семье девочки, которая погибла в результате урагана в столице региона.

"Сегодня, в период с 11:45 до 14:30, в оперативную дежурную смену Главного управления уже поступило 103 сообщения о происшествиях, связанных с усилением ветра на территории области. Произошло падение 36 деревьев, 15 машин получили механические повреждения, повреждены кровли одного многоквартирного жилого дома и одного социального объекта", — рассказал Сергей Аникин.

К сожалению, без жертв не обошлось. В Самаре в результате падения дерева погибла девочка. Еще одна получила травмы и была госпитализирована. В Тольятти на женщину упал остановочный павильон.

Также сильный ветер стал причиной обрыва проводов. По данным МЧС, без света остались потребители 7 населенных пунктов двух муниципальных образований.

В результате урагана в Самарской области пострадали два человека. Об этом сообщили на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 27 апреля.

"В течение суток ограничения энергоснабжения были зафиксированы в 12 муниципальных районах. На данный момент аварийно-восстановительные работы проводят в шести районах. Введен режим повышенной готовности", — добавил глава регионального минЖКХ Виталий Брижань.

На данный момент максимальные порывы ветра зафиксированы в Волжском районе. Они достигают 25 метров в секунду. Чуть слабее ветер в Большой Глушице — 24 метра в секунду.

Улучшения погоды на ближайшее время синоптики не прогнозируют. До конца дня 27 апреля ветер может усилиться до 27 метров в секунду. По данным Приволжского УГМС, 28 апреля ожидается дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 16-21 м/с. Температура воздуха днем составит 7-12 градусов тепла.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил правительству и главам муниципалитетов оперативно реагировать на происшествия, отладить межведомственное взаимодействие и предпринять дополнительные меры по информированию населения об опасности нахождения на улице в такую погоду. 

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

