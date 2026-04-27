Ураган оставил без света жителей 7 населенных пунктов Самарской области

Появилась информация о последствиях урагана в Самарской области. Данные глава регионального ГУ МЧС Сергей Аникин озвучил на оперативном совещании правительства в понедельник, 27 апреля.
"Сегодня, в период с 11:45 до 14:30, в оперативную дежурную смену Главного управления уже поступило 103 сообщения о происшествиях, связанных с усилением ветра на территории области. Произошло падение 36 деревьев, 15 машин получили механические повреждения, повреждены кровли одного многоквартирного жилого дома и одного социального объекта", — рассказал Сергей Аникин.
К сожалению, без жертв не обошлось. В Самаре в результате падения дерева погибла девочка. Еще одна получила травмы и была госпитализирована. В Тольятти на женщину упал остановочный павильон.
Также сильный ветер стал причиной обрыва проводов. По данным МЧС, без света остались потребители 7 населенных пунктов двух муниципальных образований.
"В течение суток ограничения энергоснабжения были зафиксированы в 12 муниципальных районах. На данный момент аварийно-восстановительные работы проводят в шести районах. Введен режим повышенной готовности", — добавил глава регионального минЖКХ Виталий Брижань.
На данный момент максимальные порывы ветра зафиксированы в Волжском районе. Они достигают 25 метров в секунду. Чуть слабее ветер в Большой Глушице — 24 метра в секунду.
Улучшения погоды на ближайшее время синоптики не прогнозируют. До конца дня 27 апреля ветер может усилиться до 27 метров в секунду. По данным Приволжского УГМС, 28 апреля ожидается дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 16-21 м/с. Температура воздуха днем составит 7-12 градусов тепла.
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил правительству и главам муниципалитетов оперативно реагировать на происшествия, отладить межведомственное взаимодействие и предпринять дополнительные меры по информированию населения об опасности нахождения на улице в такую погоду.
