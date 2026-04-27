В Тольятти из-за ветра женщину придавило остановкой 

ЧП произошло 27 апреля около часа дня на ул. Юбилейной, 16. Как рассказывают очевидцы, сильный ветер повалил остановку, а она придавила женщину.
«Все неравнодушные остановились и помогли освободить женщину, вызвали 112», - пишут очевидцы.
Как пояснили журналисту Волга Ньюс в ГУ МЧС по Самарской области, пострадавшей оказывают помощь.
«В результате происшествия погибших нет, пострадала женщина, госпитализирована в ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница № 5», - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
