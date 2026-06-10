12 водителей оштрафованы за стихийные гонки в Самаре

В Самаре 12 водителей привлечены к административной ответственности за проведение стихийных гонок у медцентра на ул. 2-я Стадионная.
Напомним, что гонка прошла 30 мая. Полицейские прибыли на место проведения несанкционированного автомобильного заезда.
Прибывший первым экипаж Госавтоинспекции установил, что мероприятия не проводятся, однако на прилегающей парковке полицейские обнаружили три автомобиля, 21-летние водители которых допустили нарушения ПДД РФ, такие как управление ТС без ОСАГО и управление автомобилем при наличии неисправностей.
В результате проверки благодаря системе "Безопасный город" выявлены все участники: 12 водителей и пять зрителей. В отношении водителей составлено 29 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму порядка 70 тыс. рублей. Зрители нарушений ПДД не допускали.
С каждым участником стихийных гонок проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД и рисках, связанных с подобными действиями.
В настоящее время проводится проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) в отношении 37-ми, 25-ти и 23-летнего мужчин.
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