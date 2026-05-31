В Самаре оштрафованы участники стихийной гонки у больницы

В Самаре в ходе мониторинга соцсетей выявлена публикация, в которой содержится информация о проведении стихийных автомобильных гонок возле одной из больниц города.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, установили часть участников заезда, в отношении которых составили протоколы об административных правонарушениях.

"В настоящее время полицейские продолжают устанавливать всех участников заезда и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает ГУ МВД России по Самарской области.