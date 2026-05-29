Самарцы вытащили из копилок монет на почти 5 млн рублей

В России подведены итоги акции "Монетная неделя". Граждане вернули в оборот почти 252 млн рублей мелочью. Из них почти 5 млн рублей принесли в банки и торговые точки жители Самарской области, сообщает Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Акция "Монетная неделя" проводится два раза в год — весной и осенью. В этот период банки-участники принимают мелочь от граждан и зачисляют деньги на счет без комиссии, либо обменивают на банкноты. Обменять мелочь на купюры можно было и в торговых точках. Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена и после окончания акции. Адреса участников и условия приема можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.

В Самарской области в период акции мелочь принимали более 60 подразделений кредитных организаций и 740 магазинов. Из своих копилок жители региона принесли в точки проведения акции почти 1 млн монет разных номиналов. Теперь эти деньги снова будут работать в экономике.

В прошлом году во время "Монетной недели" (весной и осенью) жители Самарской области вернули в оборот монеты на общую сумму более 8 млн рублей.