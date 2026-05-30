Прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ продлен до 14 июня

Прием заявок на участие в шестом сезоне Международной Премии #МЫВМЕСТЕ продлен до 14 июня. Премия реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Решение принято из-за высокого интереса: уже подано более 37 000 заявок из 135 стран, в том числе из Самарской области уже подано более 700 заявок.

"В нашей стране — это главная премия социальных проектов, которая объединяет волонтеров, НКО, бизнес и инициативные команды при поддержке Президента России. Самарская область уже показывала высокий уровень в прошлом году: 3 место в номинации "Лидер НКО" заняла Анастасия Кнор — руководитель фонда "Том Сойер Фест — Наследие" и СРОО "За информационное общество". Уверен, у Самарской области еще много сильных идей, которые должны прозвучать на всю страну!" — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

В регионе работу с участниками премии ведет Ресурсный центр добровольчества Самарской области. Специалисты центра помогают подать заявку, разобраться с номинациями и оформить проект. Дополнительные дни приема дают возможность доработать материалы тем, кто не успел к первоначальному сроку. Подробнее о премии и приеме заявок на сайте премия.мывместе.рф.

На национальном треке лидирует номинация "Волонтер года" — 16 779 заявок. Это почти на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Высокий результат и у "Наставника года" — 5 651 заявки.

На международном треке заявки получили уже от 135 стран. Больше всего — из Нигерии, Индии, Пакистана, Узбекистана, Марокко, Кении, Камеруна, Алжира и Бангладеш. Наиболее представлен Африканский регион — Нигерия, Кения, Камерун, Алжир, Марокко, ЮАР, Танзания, Уганда, Гана и другие страны. Активно участвует и Азия — Индия, Пакистан, Узбекистан, Бангладеш, Афганистан, Индонезия, Филиппины и другие.

Участие в премии могут принять волонтеры и наставники, команды физических лиц и НКО, крупный бизнес и МСП, а также регионы и города, развивающие добровольчество. Конкурс проходит в 12 номинациях.

"Новый сезон Премии предусматривает ряд нововведений. В первую очередь, это введение специальной номинации "Сила единства", приуроченной к Году единства народов России. Эта номинация открыта для проектов, которые помогают людям разных культур работать вместе, сохранять традиции и укреплять общественное согласие", — сказал член оргкомитета Премии, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Финалисты и лауреаты получают признание и помощь в развитии своих проектов. Среди мер поддержки — возможность быть выдвинутым на государственную награду, годовая образовательная программа, включение в число лекторов Российского общества "Знание", сертификаты программы путешествий по России "Больше, чем путешествие", а также возможность стать частью сообщества "Лидеры социальных изменений" — клуба финалистов и победителей Премии "МАЯК", где участники продолжают общаться, обмениваться опытом и запускать совместные проекты.  Часть мер действует для отдельных категорий: НКО и проекты получают дополнительные баллы в премии "Наш вклад", территории — преимущество во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и программе "Регион добрых дел", а бизнес — дополнительные баллы в Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", статус партнера национальных проектов, информационное продвижение, возможность представить свой проект руководству страны и регионов и годовое членство в Генеральном совете "Деловой России".

Шестой сезон Премии приурочен к Году единства народов России и Международному году добровольцев, объявленному ООН. Церемония награждения победителей состоится в декабре 2026 г. в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Премия #МЫВМЕСТЕ реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Учредитель — Росмолодежь, организатор — Добро.рф. Оргкомитет возглавляют первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Председатель Международной дирекции — Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата".

