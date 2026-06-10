Lada влетела в газовую трубу в Борском районе

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Во вторник, 9 июня, в 18:31, в селе Борское Самарской области произошло ДТП, в котором водитель автомобиля Lada Priora наехал на газовую трубу, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"