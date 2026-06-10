В Самаре пожилой водитель на "Гранте" сбил двух пешеходов

Во вторник, 9 июня, около 9:00 в Промышленном районе Самары 62-летний водитель Lada Granta наехал на двух пешеходов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина двигался по ул. Физкультурная в направлении ул. Калинина. В пути следования, возле дома № 96, он наехал на 58-летнего мужчину и 49-летнюю женщину, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, справа налево, на разрешающий сигнал светофора, по ходу движения транспортного средства. Мужчина госпитализирован, женщина не пострадала.