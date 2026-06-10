В Самаре пожилой водитель на "Гранте" сбил двух пешеходов

Во вторник, 9 июня, около 9:00 в Промышленном районе Самары 62-летний водитель Lada Granta наехал на двух пешеходов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина двигался по ул. Физкультурная в направлении ул. Калинина. В пути следования, возле дома № 96, он наехал на 58-летнего мужчину и 49-летнюю женщину, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, справа налево, на разрешающий сигнал светофора, по ходу движения транспортного средства. Мужчина госпитализирован, женщина не пострадала.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!