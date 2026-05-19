Иван Носков: "По новой концепции озеленения города выбираем устойчивые к местному климату растения"

В областной столице продолжается масштабное озеленение — специалисты городских служб благоустройства восстанавливают зеленый каркас во всех районах города. На улице Гагарина от улицы Революционной до улицы Мяги, в том числе рядом со станцией метро "Гагаринская" посадили 31 березу повислую. Новые растения появились вместо спиленных прошлой осенью поврежденных аварийных деревьев. После их сноса рабочие выкорчевали пни, сделали лунки и завезли подготовленный грунт.

"Реализуя новую концепцию озеленения города, выбираем насаждения, которые отличаются высокой адаптивностью к местному климату и почвам, а также морозоустойчивостью. По мнению экспертов, береза повислая — неприхотливый в уходе вид, деревья быстро растут и являются одними из самых эффективных по выделению кислорода и очистке воздуха. Это немаловажно для озеленения придорожных участков. А живут такие березы в среднем 100–120 лет, некоторые экземпляры — и до полутора веков. Если какие-то из них не приживутся, обязательно заменим", — сказал глава города Самары Иван Носков.

На следующем этапе озеленения высадка крупномеров состоялась на улице Мориса Тореза. В прошлом году специалисты снесли 70 деревьев, которые получили статус аварийных после поражения ясеневой златкой. Их места заняли 75 лип. Дендрологи отмечают, что липа считается одним из лучших деревьев для озеленения города благодаря уникальному сочетанию экологической устойчивости, способности улучшать городскую среду и декоративности. Плотная сердцевидная крона легко поддается формовке. Эти деревья также адаптированы к непростым условиям вдоль магистралей — липы способны переносить загазованность и сильные ветры, задерживать пыль.

"По рекомендации дендрологов стремимся к тому, чтобы в течение одного-двух лет вместо удаленных старых, больных или нежизнеспособных деревьев высаживать молодые растения, предотвращая появление пустующих участков и поддерживая таким образом красивый зеленый облик Самары", — рассказала директор МБУ "Благоустройство" города Самары Ольга Устинова.

Высадки деревьев и кустарников продолжатся в соответствии с агротехническими сроками, погодными условиями. До конца мая запланирована высадка рябин в историческом центре.

Напомним, Самара — один из первых городов, где восстановление озеленения, высадку деревьев и кустарников сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети. Более 800 деревьев и кустарников уже высажено в Самаре этой весной. В целом же по поручению главы города для обновления и формирования зеленого фонда столицы региона в ближайшие несколько лет количество деревьев планируется увеличить до 20 тыс. — столько намерены высаживать ежегодно с учетом ландшафтного проектирования и наличия участков, свободных от подземных инженерных сетей.