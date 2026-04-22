"Т Плюс" приводит в порядок участки в Самаре, где зимой проводился ремонт тепловых сетей

До конца мая 2026 года "Т Плюс" планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме. На особом контроле энергетиков 204 участка, большинство из которых находится в центральной части областной столицы.
К наведению порядка привлекаются как сотрудники компании, так и персонал подрядных организаций, которым предстоит уложить асфальт на внутридворовых проездах и пешеходных тротуарах, при необходимости завезти газонный грунт и восстановить бордюры.
"При данных работах обязательно будут учитываться охранные зоны тепловых сетей — территория над местом прокладки трубопроводов, а также рядом с ней в пределах порядка трёх метров в обе стороны. Размещение на этих участках детских или спортивных площадок, скамеек или игровых комплексов категорически запрещено. Жители домов совместно с районными администрациями смогут определить для демонтированных объектов новые безопасные места", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
