16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Правительство Самарской области выделит "Т Плюс" субсидию почти на 839 млн рублей Жители пос. Мехзавод и "Новой Самары" на сутки останутся без холодной воды Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" изменит режим работы в праздничные дни На улице Молодогвардейской предложили сделать пешеходную зону Контролеры "Газпром межрегионгаз Самара" приступили к отключениям злостных неплательщиков от газоснабжения

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 45 км дорог к объектам духовного наследия

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 280
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2026 г. отремонтируют 45 км маршрутов к церквям, монастырям и часовням, чтобы паломники и туристы могли безопасно и удобно добираться до святынь круглый год, сообщает региональный Минтранс.

Фото: Анна Сидорова

В 2025 г. в рамках нацпроекта уже отремонтирован 21 объект дорожной инфраструктуры общей протяженностью 133,5 км.

В этом году обновят следующие маршруты:

В Борском районе - подъезды к Храму Ксении Петербургской и Церкви Сретения Господня (трассы Кинель - Богатое - Борское и Отрадный - Богатое - Борское).

В Самаре - ул. Степана Разина рядом с Собором Вознесения Господня и Часовней Покрова.

В Тольятти - пр. Степана Разина возле Церкви и Храма Серафима Саровского, а также православной часовни.

Всего по нацпроекту планируется отремонтировать более 150 км дорог региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3