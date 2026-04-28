В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 45 км дорог к объектам духовного наследия

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2026 г. отремонтируют 45 км маршрутов к церквям, монастырям и часовням, чтобы паломники и туристы могли безопасно и удобно добираться до святынь круглый год, сообщает региональный Минтранс.
В 2025 г. в рамках нацпроекта уже отремонтирован 21 объект дорожной инфраструктуры общей протяженностью 133,5 км.
В этом году обновят следующие маршруты:
В Борском районе - подъезды к Храму Ксении Петербургской и Церкви Сретения Господня (трассы Кинель - Богатое - Борское и Отрадный - Богатое - Борское).
В Самаре - ул. Степана Разина рядом с Собором Вознесения Господня и Часовней Покрова.
В Тольятти - пр. Степана Разина возле Церкви и Храма Серафима Саровского, а также православной часовни.
Всего по нацпроекту планируется отремонтировать более 150 км дорог региона.
