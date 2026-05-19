В глэмпинге, музее и кинотеатре: где напишут Агродиктант жители Приволжья

Жители Приволжского федерального округа смогут написать Агродиктант не только в школах и вузах, но и на самых неожиданных площадках — от глэмпинга и музея почты до кафе и бывшего кинотеатра.
В Самарской области Агродиктант пройдёт в агроглэмпинге и музее почты. В Пермском крае — в бывшем первом панорамном кинотеатре на Урале, в котором сегодня работает молодёжный центр. В Татарстане знания о сельском хозяйстве предложат проверить на частных фермах и на птицефабрике, в Удмуртии — в кафе и в колхозе.
В Мордовии к проекту подключились Центр национальной культуры и ремёсел, компания по производству добавок к питанию животных и лизинговая компания, в Нижегородской области — Центр детского творчества, а в Оренбургской области — нефтяной колледж и компания-дистрибьютор сельхозтехники.
Всего офлайн‑площадки в ПФО смогут принять более 22,5 тыс. участников, подсчитали в Россельхозбанке. Почти две трети всех мест для очного написания Агродиктанта в ПФО приходятся на пять регионов‑лидеров. Больше всего желающих смогут принять площадки Оренбургской области — здесь подготовлено около 18% всех офлайн-мест для участников в Приволжье. Еще порядка 16% приходится на Саратовскую область. На Самарскую область и Башкортостан — еще по 10%, а на Нижегородскую область — около 9%.
Напомним, Агродиктант пройдет 26–30 мая 2026 года. Это федеральный просветительский проект, который помогает широкой аудитории лучше узнать агропромышленный комплекс России и увидеть сельское хозяйство как современную, технологичную и перспективную сферу для обучения и работы. Участвовать в нём в очном или дистанционном формате могут школьники, студенты, преподаватели, представители аграрного бизнеса, органов власти и все, кто интересуется темой.
Организаторами Агродиктанта выступают партия "Единая Россия" и Россельхозбанк при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, а также других федеральных министерств и ведомств.
