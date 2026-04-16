Фермерская продукция из Самарской области укрепляет позиции на полках федерального ритейла

Ассортимент продуктов, представленный в формате "Фермерская корзинка" одной из ведущих федеральных розничных сетей России, пополнился высококачественным натуральным медом из Самарской области. Самарская компания "Бисмарк" начала сотрудничество с розничной сетью "Магнит". Первая партия объемом 600 килограммов уже поступила в 28 гипермаркетов и суперсторов в Самарской и Ульяновской областях, Башкортостане, Татарстане и Астраханской области.
"ООО "Бисмарк" ежегодно выпускает до 2000 тонн качественного натурального меда и других продуктов пчеловодства, который закупает у более чем 3000 пасек в Поволжском регионе и других регионах России. "Магнит" стал первой розничной сетью, куда мы начали системные поставки", — рассказал Владимир Безруков, заместитель генерального директора предприятия.
Развитие проекта "Фермерская корзинка" в "Магните" позволяет сельхозтоваропроизводителям преодолевать барьеры входа в ритейл. Для фермеров это означает гарантированный высокий трафик покупателей и логистическую поддержку, а для жителей городов — возможность купить свежие и натуральные продукты рядом с домом.
"Мы рады, что еще один фермерский продукт — наш натуральный самарский мед — стал доступен отечественному покупателю в крупноформатных магазинах федеральной сети. Во многом этому способствуют меры государственной поддержки. Уверены, со временем продукция самарских фермеров будет доступна и в других торговых сетях", — отметил Сергей Посашков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Государство содействует сбыту фермерской продукции в торговых сетях через комплекс мер поддержки, направленных на упрощение доступа фермеров к рынкам сбыта, развитие инфраструктуры и обеспечение прозрачности продукции.
Основные механизмы в рамках реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" и федерального проекта "Поддержка малого агробизнеса" включают развитие сельхозкооперации, агроагрегаторов, логистической инфраструктуры, системы прослеживаемости, сертификацию продукции и стандартизацию, а также прямые гранты и субсидии на развитие фермерских хозяйств. В этом году на эти цели в Самарской области предусмотрено почти 466 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.
Разработке целого ряда мер государственной поддержки малого агробизнеса способствовали законодательные инициативы и реализуемые проекты партии "Единая Россия".
"Законодательные инициативы "Единой России" и ее Народная программа стали основой для формирования комплексной системы поддержки малого агробизнеса. Принятые нормы — от введения понятия "агроагрегатор" до запуска федерального проекта "Развитие малого агробизнеса" — создают реальные условия для того, чтобы фермерская продукция доходила до покупателя, а производители получали доступ к ресурсам для роста", — пояснил Николай Сомов, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.
Важность взаимодействия власти и бизнеса для развития региона неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: "Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики".
Розничная сеть "Магнит" в Самарской области активно поддерживает местных производителей: на сегодняшний день компания сотрудничает со 110 региональными поставщиками. В 2025 году к партнерской сети присоединились еще 11 поставщиков, благодаря чему ассортимент на полках расширился до 2 тысяч уникальных товарных позиций.
