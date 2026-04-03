Финансовая поддержка фермеров Поволжья выросла на 22% за год Экспорт аграрной продукции из Самарской области в Китай вырос почти в 5 раз С собственников "Самарского кондитера" требуют почти 700 млн рублей Эксперт CARCADE принял участие в обсуждении перспектив АПК Удмуртии Винзавод "Тольяттинский" покупает московская компания

Финансовая поддержка фермеров Поволжья выросла на 22% за год

3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) Приволжского федерального округа в 2025 году существенно нарастили инвестиции в развитие. По данным Россельхозбанка, объем финансирования за счет кредитных средств за год увеличился на 22% и достиг 9,2 млрд рублей.

Наибольший объем финансирования КФХ пришелся на Оренбургскую область - 2,86 млрд рублей (+35%) и Саратовскую область - 2,0 млрд рублей (+17,5%). Вместе они формируют более половины общего объема, оставаясь ключевыми точками роста фермерского сектора в ПФО. 

Значимые объемы финансирования Россельхозбанк также отмечает в Самарской области (873,4 млн рублей), Республике Башкортостан (783,7 млн рублей) и Пензенской области (741,0 млн рублей).

Такая динамика отражает устойчивый спрос фермеров на развитие и расширение бизнеса, прежде всего в ключевых аграрных регионах округа. Средства направляются на сезонные работы, модернизацию производства, внедрение современных технологий и повышение эффективности хозяйств. В результате фермерский сегмент усиливает свою роль в экономике сельских территорий.

"За последние десятилетия агропродовольственная сфера России вышла на траекторию уверенного роста, и роль фермеров в этом процессе огромна. КФХ обеспечивают более 40% сбора подсолнечника, порядка 30% зерновых и зернобобовых культур, примерно четверть сои, рапса и овощей. У фермеров сосредоточено более 40% поголовья овец и коз. За прошлый год Россельхозбанк предоставил КФХ 36,8 млрд рублей - на 7,3% выше результата за предыдущий год", - отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

В 2026 году тренд активности КФХ сохраняется. По итогам первых двух месяцев фермерские хозяйства округа привлекли 1,1 млрд рублей кредитных средств, что на 23% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Лидерами по объему привлечения финансирования остаются Оренбургская область (351,1 млн рублей), Саратовская область (332,3 млн рублей) и Самарская область (126,2 млн рублей).

Помимо финансирования, Россельхозбанк поддерживает развитие фермерства образовательными программами. В рамках проекта "Школа фермера", реализуемого совместно с Минсельхозом России, в ПФО уже подготовлено порядка 1,2 тысячи специалистов, всего по стране - около 11 тысяч. С осени 2024 года в программе участвуют также ветераны СВО и члены их семей.

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

