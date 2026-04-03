Финансовая поддержка фермеров Поволжья выросла на 22% за год

Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) Приволжского федерального округа в 2025 году существенно нарастили инвестиции в развитие. По данным Россельхозбанка, объем финансирования за счет кредитных средств за год увеличился на 22% и достиг 9,2 млрд рублей.
Наибольший объем финансирования КФХ пришелся на Оренбургскую область - 2,86 млрд рублей (+35%) и Саратовскую область - 2,0 млрд рублей (+17,5%). Вместе они формируют более половины общего объема, оставаясь ключевыми точками роста фермерского сектора в ПФО.
Значимые объемы финансирования Россельхозбанк также отмечает в Самарской области (873,4 млн рублей), Республике Башкортостан (783,7 млн рублей) и Пензенской области (741,0 млн рублей).
Такая динамика отражает устойчивый спрос фермеров на развитие и расширение бизнеса, прежде всего в ключевых аграрных регионах округа. Средства направляются на сезонные работы, модернизацию производства, внедрение современных технологий и повышение эффективности хозяйств. В результате фермерский сегмент усиливает свою роль в экономике сельских территорий.
"За последние десятилетия агропродовольственная сфера России вышла на траекторию уверенного роста, и роль фермеров в этом процессе огромна. КФХ обеспечивают более 40% сбора подсолнечника, порядка 30% зерновых и зернобобовых культур, примерно четверть сои, рапса и овощей. У фермеров сосредоточено более 40% поголовья овец и коз. За прошлый год Россельхозбанк предоставил КФХ 36,8 млрд рублей - на 7,3% выше результата за предыдущий год", - отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.
В 2026 году тренд активности КФХ сохраняется. По итогам первых двух месяцев фермерские хозяйства округа привлекли 1,1 млрд рублей кредитных средств, что на 23% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Лидерами по объему привлечения финансирования остаются Оренбургская область (351,1 млн рублей), Саратовская область (332,3 млн рублей) и Самарская область (126,2 млн рублей).
Помимо финансирования, Россельхозбанк поддерживает развитие фермерства образовательными программами. В рамках проекта "Школа фермера", реализуемого совместно с Минсельхозом России, в ПФО уже подготовлено порядка 1,2 тысячи специалистов, всего по стране - около 11 тысяч. С осени 2024 года в программе участвуют также ветераны СВО и члены их семей.
