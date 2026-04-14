По Сергиевской птицефабрике объявлен аукцион на понижение цены

Корпорация развития Самарской области вновь выставила на торги активы недостроенной Сергиевской птицефабрики. На этот раз инвестора будут искать через голландский аукцион - на понижение цены. Об этом сообщает региональное правительство.

Начальная цена аукциона установлена в размере 3,76 млрд руб., минимальная - 3,29 млрд рублей. Период приема заявок с 10 апреля по 25 мая. Сама процедура торгов пройдет 28 мая. 

Напомним, строительство Сергиевской птицефабрики началось в 2013 году. Проект предусматривает строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы и комбикормовый завод с элеватором. Объекты расположены в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах.

Планировалось, что птицефабрика на старте будет давать 50 тыс. тонн продукции ежегодно, а к 2018 г. ее производительность вырастет до 100 тыс. тонн в год.

Оператором проекта выступает Корпорация развития Самарской области, генподрядчиком - ООО "ЕвроБиоТех". Предполагалось, что финансировать строительство будет инвестор. Однако найти тех, кто желал бы вложиться в проект или получить кредитные средства Внешэкономбанка, не получилось. В результате птицефабрику строили на бюджетные деньги. Однако достроить ее также не удалось - в 2017 г. проект был заморожен.

В 2025 г. были объявлены торги по продаже птицефабрики по стартовой цене в 3,6 млрд рублей. Тогда на них не было подано ни одной заявки. В феврале этого года было принято решение готовить аукцион на понижение цены.

На достройку птицефабрики, как сообщал в интервью Волга Ньюс гендиректор корпорации развития Самарской области Иван Манаев, потребуется около 12 млрд рублей.

"Привлечение частных инвесторов к подобным инициативам критически важно: именно партнерство государства и бизнеса позволяет запускать сложные инфраструктурные и производственные механизмы. Реализация подобных инициатив еще раз доказывает, что Самарская область - экономически активный, динамично развивающийся регион с огромным промышленным и аграрным потенциалом, где созданы все условия для долгосрочных вложений и технологического роста", - приводится комментарий Ивана Манаева в пресс-релизе областного правительства.

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

