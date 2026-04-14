По Сергиевской птицефабрике объявлен аукцион на понижение цены

Корпорация развития Самарской области вновь выставила на торги активы недостроенной Сергиевской птицефабрики. На этот раз инвестора будут искать через голландский аукцион - на понижение цены. Об этом сообщает региональное правительство.
Начальная цена аукциона установлена в размере 3,76 млрд руб., минимальная - 3,29 млрд рублей. Период приема заявок с 10 апреля по 25 мая. Сама процедура торгов пройдет 28 мая.
Напомним, строительство Сергиевской птицефабрики началось в 2013 году. Проект предусматривает строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы и комбикормовый завод с элеватором. Объекты расположены в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах.
Планировалось, что птицефабрика на старте будет давать 50 тыс. тонн продукции ежегодно, а к 2018 г. ее производительность вырастет до 100 тыс. тонн в год.
Оператором проекта выступает Корпорация развития Самарской области, генподрядчиком - ООО "ЕвроБиоТех". Предполагалось, что финансировать строительство будет инвестор. Однако найти тех, кто желал бы вложиться в проект или получить кредитные средства Внешэкономбанка, не получилось. В результате птицефабрику строили на бюджетные деньги. Однако достроить ее также не удалось - в 2017 г. проект был заморожен.
В 2025 г. были объявлены торги по продаже птицефабрики по стартовой цене в 3,6 млрд рублей. Тогда на них не было подано ни одной заявки. В феврале этого года было принято решение готовить аукцион на понижение цены.
На достройку птицефабрики, как сообщал в интервью Волга Ньюс гендиректор корпорации развития Самарской области Иван Манаев, потребуется около 12 млрд рублей.
"Привлечение частных инвесторов к подобным инициативам критически важно: именно партнерство государства и бизнеса позволяет запускать сложные инфраструктурные и производственные механизмы. Реализация подобных инициатив еще раз доказывает, что Самарская область - экономически активный, динамично развивающийся регион с огромным промышленным и аграрным потенциалом, где созданы все условия для долгосрочных вложений и технологического роста", - приводится комментарий Ивана Манаева в пресс-релизе областного правительства.
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
