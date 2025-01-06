Корпорация развития Самарской области намерена продать Сергиевскую птицефабрику

Корпорация развития Самарской области (КРСО) выставит на продажу Сергиевскую птицефабрику. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал директор корпорации Иван Манаев.

фото: Владимир Котмишев

"Мы выработали предварительный план действий. Будем оценивать долю в нашей дочерней компании "Евробиотех", которая владеет Сергиевской птицефабрикой. По результатам оценки попытаемся продать данный актив через торги. Уже обсудили это с коллегами из Сбербанка, у которого есть профильная электронная площадка", - сообщил он.

По словам Ивана Манаева, в проект было вложено 4,4 млрд руб., из которых 2,8 млрд - прямые бюджетные инвестиции, а остальное - займы, предоставленные корпорацией, и региональные субсидии. При этом степень готовности первой очереди - птичников, убойного цеха и инкубатора - составляет не более 20% каждого, а второй очереди - комбикормового завода с элеватором - 70%.

На достройку птицефабрики по оценке КРСО нужно порядка 12 млрд рублей.

"Меня удивляет, что в свое время было решено на бюджетные средства начать реализацию такого масштабного бизнес-проекта без стратегического инвестора. Возможно, в 2013 году, в начале строительства, ситуация в стране была другой, и эта идея казалась привлекательной. Еще больше меня удивило то, что в процессе реализации сильно менялся сам проект - разносились площадки, перепроектировались объекты", - поделился глава корпорации.

Он также рассказал о поисках инвестора на проект. За все время его реализации переговоры проводились с более чем 50 компаниями. "Я лично уже с тремя взаимодействовал. Мы ищем инвестора, и интерес у бизнеса есть. Но текущая экономическая ситуация (резкий рост ключевой ставки, ограничения Минсельхоза по субсидированию кредитов) пока ставит на паузу инвестиционные решения крупных игроков агрорынка. Кроме того, сложно упаковать эту сделку. С дисконтом мы этот объект отдать не можем, потому что были профинансированы бюджетные средства", - рассказал Иван Манаев.

Напомним, строительство Сергиевской птицефабрики началось в 2013 году. Оператором проекта являлось ОАО "Корпорация развития Самарской области", генподрядчиком выступило ООО "ЕвроБиоТех".

Планировалось, что комплекс по производству и переработке мяса птицы на старте будет давать 50 тыс. тонн продукции ежегодно, а к 2018 г. его производительность вырастет до 100 тыс. тонн в год. Комплекс должен был состоять из инкубатора, птичников для откорма бройлеров и цеха убоя и переработки мяса птицы.

Предполагалось, что строить его будут за счет денег инвестора. Однако найти желающих вложиться в проект или получить кредитные средства Внешэкономбанка так и не удалось. В результате птицефабрику строили за бюджетные деньги, однако достроить ее так и не удалось. В 2017 г. проект был заморожен.

В 2021 г. птицефабрику включили в перечень объектов, которые могут быть переданы в концессию.