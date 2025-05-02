Россельхознадзор нашел грубые нарушения в "Самарской индейке"

ООО "Самарская индейка" искажало объемы производимой продукции, а также не сдавало ее на все необходимые анализы. Эта информация раскрыта в судебном разбирательстве, инициированном Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Саратовской и Самарской областям.

Как следует из материалов дела, в октябре прошлого года Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку на птицефермах компании, расположенных в с. Ивановка Богатовского района.

Внеплановость проверки в ведомстве обосновали наличием информации о рисках нанесения вреда и требованием заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора. Между тем, как сообщил в интервью глава регионального минсельхозя Алексей Попов, на предприятии в прошлом году был выявлен птичий грипп, из-за чего пришлось ликвидировать более 38 тысяч голов индейки.

Проверка Россельхознадзора выявила, что при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в "Самарской индейке" систематически допускались искажения - масса готовой продукции соответствовала весу живой птицы или даже превышала его.

Так, 17 сентября из 5700 кг живого веса индейки по документам было получено 5865,9 кг продукции (365,9 кг субпродуктов и 5500 охлажденных тушек индейки). Сведения об отходах при этом отсутствовали.

"Выявленное указывает на использование сырья неизвестного происхождения, принцип прослеживаемости вырабатываемой пищевой продукции не обеспечен. Учитывая вышеизложенное, подтвердить качество и безопасность выпускаемой в оборот продукции также не представляется возможным. Выявленные нарушения носят системный характер и многократно повторяются", - указали в Россельхознадзоре.

Также проверяющие при мониторинге системы "Меркурий" установили, что лабораторные исследования выпускаемой в свободную реализацию птицы проводятся раз в квартал и только на микробиологические показатели и вирус гриппа птиц.

При этом продукция не исследовалась на антибактериальные препараты, токсичные элементы, тяжелые металлы и т.д. Кроме того, во всех просмотренных ветеринарных сопроводительных документах указано, что антибиотики и гормональные стимуляторы роста не применялись, при этом проверка обнаружила в ветеринарном блоке в том числе антибактериальные препараты во вскрытой упаковке.

"Документы, подтверждающие проведение лабораторных исследований на остаточное количество лекарственных препаратов, равно как и на другие вещества в отношении мясной продукции и субпродуктов, выработанных ООО "Самарская индейка", не предоставлены, что указывает на то, что данные виды исследований не проводились, а соответственно, подтвердить ветеринарно-санитарную

безопасность выпущенной в оборот продукции возможным не представляется", - отметили в надзорном ведомстве.

Управление Россельхознадзора составило протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов) и обратилось в арбитражный суд с требованием о привлечении "Самарской индейки" к ответственности.

В суде представители "Самарской индейки" заявили, что выявленные нарушения при указании веса продукции являются технической ошибкой, допущенной ветеринарным врачом, и что действующее законодательство якобы не обязывает производителя мяса убойной птицы производить исследования сверх тех, которые проводятся ООО.

Однако суд признал эти доводы несостоятельными и наложил на компанию штраф в 30 тыс. рублей.