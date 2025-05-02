Россельхознадзор нашел грубые нарушения в "Самарской индейке"

ООО "Самарская индейка" искажало объемы производимой продукции, а также не сдавало ее на все необходимые анализы. Эта информация раскрыта в судебном разбирательстве, инициированном Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Саратовской и Самарской областям.
Как следует из материалов дела, в октябре прошлого года Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку на птицефермах компании, расположенных в с. Ивановка Богатовского района.
Внеплановость проверки в ведомстве обосновали наличием информации о рисках нанесения вреда и требованием заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора. Между тем, как сообщил в интервью глава регионального минсельхозя Алексей Попов, на предприятии в прошлом году был выявлен птичий грипп, из-за чего пришлось ликвидировать более 38 тысяч голов индейки.
Проверка Россельхознадзора выявила, что при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в "Самарской индейке" систематически допускались искажения - масса готовой продукции соответствовала весу живой птицы или даже превышала его.
Так, 17 сентября из 5700 кг живого веса индейки по документам было получено 5865,9 кг продукции (365,9 кг субпродуктов и 5500 охлажденных тушек индейки). Сведения об отходах при этом отсутствовали.
"Выявленное указывает на использование сырья неизвестного происхождения, принцип прослеживаемости вырабатываемой пищевой продукции не обеспечен. Учитывая вышеизложенное, подтвердить качество и безопасность выпускаемой в оборот продукции также не представляется возможным. Выявленные нарушения носят системный характер и многократно повторяются", - указали в Россельхознадзоре.
Также проверяющие при мониторинге системы "Меркурий" установили, что лабораторные исследования выпускаемой в свободную реализацию птицы проводятся раз в квартал и только на микробиологические показатели и вирус гриппа птиц.
При этом продукция не исследовалась на антибактериальные препараты, токсичные элементы, тяжелые металлы и т.д. Кроме того, во всех просмотренных ветеринарных сопроводительных документах указано, что антибиотики и гормональные стимуляторы роста не применялись, при этом проверка обнаружила в ветеринарном блоке в том числе антибактериальные препараты во вскрытой упаковке.
"Документы, подтверждающие проведение лабораторных исследований на остаточное количество лекарственных препаратов, равно как и на другие вещества в отношении мясной продукции и субпродуктов, выработанных ООО "Самарская индейка", не предоставлены, что указывает на то, что данные виды исследований не проводились, а соответственно, подтвердить ветеринарно-санитарную
безопасность выпущенной в оборот продукции возможным не представляется", - отметили в надзорном ведомстве.
Управление Россельхознадзора составило протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов) и обратилось в арбитражный суд с требованием о привлечении "Самарской индейки" к ответственности.
В суде представители "Самарской индейки" заявили, что выявленные нарушения при указании веса продукции являются технической ошибкой, допущенной ветеринарным врачом, и что действующее законодательство якобы не обязывает производителя мяса убойной птицы производить исследования сверх тех, которые проводятся ООО.
Однако суд признал эти доводы несостоятельными и наложил на компанию штраф в 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?