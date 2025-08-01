Александр Бастрыкин взял на контроль дело о систематическом избиении ребенка родителями в Самаре

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении ребенка в Самаре.

В соцсети СК РФ в комментариях размещено обращение, из которого следует, что в Самаре семилетнего мальчика на протяжении длительного времени постоянно избивают и унижают отец, мачеха и брат. Кроме того, родители не обеспечивают уход за мальчиком.

Также сообщается, что ребенок неоднократно просил о помощи соседей, однако их обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СледКома РФ.