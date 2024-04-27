Государство ужесточает требования к импортному племенному материалу

Грядущие изменения прописаны в законе от 25 декабря 2023 года и существенно корректируют федеральный закон "О племенном животноводстве".

С осени этого года, чтобы ввезти в Россию племенных животных, а также семя и эмбрионы из государств, не входящих в Евразийский экономический союз (то есть из всех стран, кроме Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии), надо будет предоставить специальное заключение, подтверждающее, что сельскохозяйственные животные и полученные от них семя и эмбрионы относятся к племенной продукции. Такой документ необходимо будет получать на каждую партию импортируемой племенной продукции. А также для ввоза в страну племенного материала или животных надо будет проводить молекулярно-генетическую экспертизу.

Как пояснил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы, руководитель регионального союза производителей молока Николай Сомов, основанием для ужесточения процедуры ввоза в страну эмбрионов и семени племенных животных стали регулярные случаи применения недоброкачественного материала при искусственном осеменении. Эти данные подтверждаются данными исследований импортного племенного материала в лабораториях Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ"). В 73,9% проб спермопродукции была найдена Histophilus somni — бактерия, вызывающая у крупного рогатого скота заболевание — гистофилез. В 71,2% проб выявили Mycoplasma spp. — бактерии, которые вызывают различные инфекции у сельскохозяйственных животных. А в 66,9% был обнаружен микроб Campylobacter spp., вызывающий кампилобактериоз у крупного рогатого скота.

Заключения, необходимые для поставок в Россию, будет выдавать Минсельхоз. Документ смогут получить юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые импортируют племенную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС. В документе будут указывать вид племенного материала, наименование породы, половозрастная группа, количество, страна-экспортер, реквизиты договора, на основании которого приобретена племенная продукция.

Проводить молекулярно-генетическую экспертизу будут специализированные аккредитованные организации за счет компаний-импортеров. Однако такие расходы не приведут к существенному удорожанию поставок, уверена председатель правления НКО "Ассоциация производителей КРС голштинской породы" Мария Петухова. В Минсельхозе считают, что новая процедура позволит не только подтвердить происхождение животных, но и их будущее здоровье, предотвратит ввоз в страну больных и слабых. По мнению председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимира Кашина, такое исследование позволит изучить характеристики родительских особей и определить, будет ли соответствующая продуктивность полученного поголовья.

Операционный директор ГК "Терра Нова" Ричард Рон пояснил, что стандарты тестирования и контроля генетического материала во многих странах, экспортирующих его в Российскую Федерацию, уже высоки.

"Поэтому я не считаю это проблемой для стандартной генетической компании. Однако этот закон ограничит поставки любых материалов низкого качества, которые можно импортировать в настоящее время, благодаря системе разрешений на импорт, выдающей лицензию на каждую импортируемую партию", — прокомментировал нововведение представитель ГК "Терра Нова".

Помимо всего вышесказанного, такие, по сути, ограничительные меры станут новой мерой защиты отечественных производителей племенной продукции от недобросовестной конкуренции.

Однако Ричард Рон напоминил, что любая популяция породистых животных требует регулярного обновления: "Ограничения призваны защитить животноводство от болезней и т. д., что очень позитивно. Но для продолжения генетического улучшения любая генетическая популяция нуждается в импортном материале для поддержания жизнеспособности гибридов и генетического прогресса, в противном случае это может привести к долгосрочным последствиям — стагнации производства и отсутствию повышения эффективности".

Ричард Рон, операционный директор ГК "Терра Нова":

— Все, кто занимается генетикой, поставками спермы и эмбрионов, знают об изменениях в этом законе, поскольку поставщики импортной генетики уже проводят тесты, предусмотренные законом, в рамках подготовки к изменениям. Сами тесты не являются дорогостоящими, если в компании есть система тестирования. Однако разные страны мира уделяют разное внимание определенным заболеваниям, поэтому в будущем импорт из определенных стран, если материалы не пройдут испытания, запланированные Российской Федерацией, может привести к ограничению импорта из определенных стран и компаний.