Тольяттинский "Овощевод" планирует собрать рекордные 5 млн килограммов овощей в юбилейный год

В Самарской области активно развивается овощеводство закрытого грунта. Это важное направление агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать жителей свежей овощной продукцией круглый год. Одно из крупнейших и старейших тепличных предприятий региона — "Овощевод" в Тольятти — в этом году планирует вырастить рекордные 5 миллионов килограммов овощей.

СХАО "Овощевод" в этом году отметило 55-летие: основанное в 1971 году, уже в 1972-м предприятие получило первую продукцию. За это время оно прошло путь от гидропонных теплиц до современных технологий капельного полива, автоматической подкормки углекислым газом и биологической защиты растений. Сегодня предприятие реализует задачи национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

За вклад в развитие агропромышленного комплекса региона коллективу СХАО "Овощевод" вручено Благодарственное письмо губернатора Самарской области.

"Предприятие прошло много этапов развития, внедрило много новых технологий и продолжает динамично развиваться. В этом основная заслуга ветеранов, которым хочется сказать слова благодарности за их многолетний добросовестный труд, за то, что они создали это предприятие, и сотрудников, которые продолжают трудиться и получать высокие урожаи", — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов.

Он подчеркнул, что тепличное производство имеет особое значение для продовольственного обеспечения региона. По итогам 2025 года тепличные хозяйства Самарской области произвели 11,8 тыс. тонн овощной продукции. Всего во всех категориях хозяйств региона было произведено 335,8 тыс. тонн овощей. План сбора овощей в 2026 году составляет 300 тыс. тонн.

Коллектив предприятия также поздравила заместитель председателя Самарской Губернской Думы, председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Екатерина Кузьмичёва. "Передаю вам огромные слова благодарности за ваш труд — всем, кто сейчас работает, нашим ветеранам, всем, кто стоял у основания этого предприятия. Это удивительное предприятие, удивительная продукция, которая славится не только в нашем городе, районе и регионе. Многие знают продукцию "Овощевода" и в других регионах", — сказала Екатерина Кузьмичёва.

В 2026 г. предприятие планирует вырастить 5 020 тонн овощей с урожайностью 41,83 кг/м². Генеральный директор СХАО "Овощевод" Александр Фаерман отметил, что хозяйство продолжит модернизацию и развитие новых направлений. "Первоочередная задача — завести газ на предприятие, обеспечить собственным теплом, чтобы не зависеть от внешних сетей. Сейчас проводится большая работа для строительства котельной. Вслед за этим мы сможем создать генерацию электроэнергии, что позволит развивать теплицы шестого-седьмого поколения и строить новые гектары", — рассказал Александр Фаерман.

Среди перспективных направлений — реконструкция теплиц и развитие ягодного производства. При этом ключевым ресурсом предприятия остаётся коллектив.

Главный агроном тепличного комбината Наталья Иванова, работающая на предприятии с 1998 года, отметила, что высокие результаты достигаются благодаря труду людей и внедрению современных технологий. "Мы стараемся применять вместо химических препаратов биологический метод защиты. Это даёт плюс нашей продукции — она более чистая, вкусная и качественная", — поделилась Наталья Иванова.

Развитие агропромышленного комплекса региона находится на постоянном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Системная поддержка, модернизация производственных мощностей и развитие кадрового потенциала остаются важными направлениями региональной аграрной политики.